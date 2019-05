Boumerdès

Identification de l’un des deux terroristes abattus samedi

Un des deux dangereux terroristes abattus hier, lors d'une opération de ratissage menée près de Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, par un détachement de l’Armée nationale populaire a été identifié, annonce le ministère de la Défense nationale.

Il s’agit de Masrour Rachid alias «Khatab» qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. Le processus d’identification du second terroriste est toujours en cours. Dans le même contexte et suite à l’opération dans la zone d’Oued El K’sab, wilaya de Aïn Defla (1re RM), un détachement de l’ANP a détruit sept casemates, un atelier de fabrication d’explosifs, une bombe de confection artisanale, des outils de détonation, une paire de jumelles, des vivres et des médicaments. D’autres détachements ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 8 orpailleurs et saisi des équipements d’orpaillage, tandis qu’un autre détachement et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Oum El Bouaghi (5e RM), deux individus en possession de 1.500 cartouches. En outre, des Garde-côtes ont déjoué, à Oran (2e RM), une tentative d’émigration clandestine de 18 personnes, tandis que 63 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen et 14 autres à Tamanrasset.