l’affaire des conservateurs fonciers : Kamel Chikhi devant le tribunal le 22 mai

Le prévenu Kamel Chikhi, dit «el boucher», comparaîtra le 22 mai devant le Tribunal correctionnel de Sidi M'hammed (Alger) dans l'affaire des conservateurs fonciers.

L'affaire concerne les documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de «Kamel El Boucher».

Le prévenu, en détention provisoire, est poursuivi avec 12 autres prévenus dans 4 affaires, dont celle du trafic de cocaïne qui «n'est pas encore enrôlée», a-t-on précisé.

L'ex-ministre de la Justice avait indiqué que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie de plus de 700 kg de cocaïne au port d'Oran avait révélé l'implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations.

L'enquête préliminaire s'est soldée par le défèrement de suspects devant la justice pour corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé dans l'affaire de cocaïne, mais dans le cadre d'une autre mission et d'une autre activité (promotion immobilière), a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'ex-président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad, comparaîtra devant le Tribunal correctionnel de Bir Mourad Rais pour faux et usage de faux, a-t-on appris auprès de son avocat Me Khaled Bourayou.

«M. Haddad est poursuivi pour faux et usage de faux dans l'affaire des passeports», a fait savoir Me Bourayou sans donner plus de précisions.

Pour rappel, l’ex-président du FCE avait été appréhendé, au poste frontalier Oum Téboul (El Tarf) s'apprêtant à quitter le territoire national en direction de la Tunisie.