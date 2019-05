72e édition du festival de Cannes : Lever de rideau

Le compte-à-rebours est lancé ! Plus que 24 heures et la Croisette sera en ébullition, avec l’ouverture de la 72e édition du Festival de Cannes, qui aura lieu demain.

En attendant, cette nouvelle édition qui promet stars françaises, internationales et glamour qui défileront sur le tapis rouge, les organisateurs de l’événement ont révélé le nom des deux acteurs qui lanceront ce Festival.

En effet, les noms de Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem qui donneront demain le coup d’envoi de cette nouvelle édition du Festival de Cannes et ce sur la scène du Grand théâtre lumière, ont été annoncé, samedi dernier, par les organisateurs du festival sur Twitter. Comme à l’accoutumée, la soirée inaugurale et celle de clôture seront diffusées en direct sur la chaine française Canal+, à partir de 19h30. Les organisateurs ont tenu à souligner que «les deux acteurs ont été choisis par le réalisateur mexicain et le président du jury, Alejandro Gonzáles Iñárritu et ont gagné le prix d’interprétation au Festival de Cannes !». Ce rendez-vous annuel et glamour, celui de la culture d’envergure internationale, qui se tiendra du 14 au 25 du mois en cours, accueillera des stars de tous les temps. Ce pèlerinage du cinéma et des cinéphiles sera dédié, cette année, aux femmes. L’affiche de cette 72e édition rend, ainsi, un bel hommage à l'une des cinéastes françaises les plus créatives et visionnaires, Agnès Varda, décédée le 29 mars 2019. Ainsi pas moins de quinze réalisatrices en sélection officielle, dont quatre en compétition… Une première à Cannes ! Il y a lieu de noter, par ailleurs, que vingt-et-un films seront en lice pour la Palme d’or. Nous citons, à titre d’exemple, The Dead Don’t Die de Jim Jarmush, Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Le Traître de Marco Bellocchio, The Wild Goose Lake de DiaoYinan, Parasite de BongJoon Ho, Le Jeune Ahmed de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, Mektoub My Love-Intermezzo d’Abdellatif Kechiche, Atlantique de Mati Diop, Little Joe de Jessica Hausner, Sorry, We Missed You de Ken Loach, Les Misérables de Ladj Ly, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma,

It Must Be Heaven d’Elia Suleiman, Once Upon a Time in… Hollywood de Quentin Tarantino.

Hors compétitions : Les Plus Belles Années d’une vie de Claude Lelouch, un documentaire d’Asif Kapadia sur Diego Maradona , Rocketman de Dexter Fletcher, retraçant la carrière d’Elton John ; le nouveau film de Nicolas Bedos La Belle Époque et deux épisodes d’une série réalisée par Nicolas WindingRefn, Too Old to Die Young.

Sihem Oubraham