ENTREPRISE DES TRACTEURS AGRICOLES DE CONSTANTINE

Les travailleurs de l’Entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG) d’Oued-Hamimime, dans la commune d’El-Khroub, ont organisé hier une marche en signe de protestation contre une «mauvaise gestion de l’entreprise». Les protestataires, qui ont battu le pavé jusqu’au cabinet du wali, ont réclamé le départ du directeur général du complexe dont la gestion a été qualifiée «d’irresponsable» avec «plus de 2.000 tracteurs fabriqués et stockés». En grève depuis avril dernier pour dénoncer le mode de gestion de cette entreprise qui a entraîné la «mévente des produits fabriqués depuis 2013», les protestataires ont estimé qu’ «à cette cadence, le complexe risque de fermer ses portes». Les protestataires ont également réclamé le versement des salaires du mois d’avril pour l’ensemble des travailleurs. Une réunion regroupant le chef de l’exécutif local, les responsables du complexe et les représentants des travailleurs a eu lieu avant le mois de Ramadhan et s’est soldée par une série de mesures dont la plus importante était de «contacter le ministère de tutelle pour dépêcher une commission d’enquête sur les lieux». L’Entreprise était entrée en partenariat en 2012 avec l'Entreprise algérienne de distribution de matériels agricoles (Pmat) et le groupe américain Agco Massey-Ferguson, pour la fabrication de tracteurs de marque Massey- Ferguson.