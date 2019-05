Explosion à l’usine Fertial d’Annaba : Arrêt momentané de l’unité d’ammoniac

Suivi d’un départ de feu, cet incident technologique a été localisé précisément au niveau de la section de synthèse de l’unité d’ammoniac, suite à la perte de confinement du gaz de synthèse riche en hydrogène, indique la cellule de communication de l’entreprise.

Aucune libération d’ammoniac, ni d’autres substances toxiques n’a été enregistrée à la suite de cette déflagration, rassure le communiqué qui fait état de la mise en branle du plan d’intervention interne avec succès dès la déclaration du sinistre, ce qui a permis aux équipes internes en collaboration avec la protection civile de maîtriser le feu rapidement. Il s’en est suivi le déclenchement automatique du processus de mise à l’arrêt ordonné de l’unité conformément aux procédures préconisées par le constructeur. L’opérateur de la section, qui effectuait sa ronde habituelle pour s’enquérir de la marche des installations industrielles au moment de l’accident, a été malheureusement blessé (brûlures au deuxième degré). Il a été hospitalisé au centre des grands brûlés de l’hôpital Ibn- Sina, après avoir reçu les premiers soins au service médical de l’usine, son état est stationnaire et les services concernés de la société demeurent à ses côtés. A propos de l’impact de cet incident sur les installations, les premiers éléments perceptibles montrent qu’aucun équipement stratégique n’a été endommagé. Une expertise en cours va déterminer avec plus de précision les dégâts matériels occasionnés par cet incident, une équipe multidisciplinaire a été constituée pour mener à bien les investigations nécessaires en vue d’en cerner les causes réelles, dans le but d’éviter la répétition d’un tel sinistre. L’entreprise Fertial, qui emploie 460 travailleurs, produit quotidiennement entre 960 et 1.000 tonnes destinées à l’exportation.

B. Guetmi