Pétrole : Les prix en ordre dispersé

Les prix du pétrole ont terminé en ordre dispersé vendredi dans un marché toujours partagé entre l'impact du conflit commercial sino-américain sur la demande en brut et les conséquences sur l'offre des sanctions contre l'Iran.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a clôturé à 70,62 dollars à Londres, en hausse de 23 cents par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour le contrat de juin a perdu 4 cents à 61,66 dollars. Signe des forces opposées qui agissent sur le marché ces jours-ci, le pétrole, comme les autres actifs financiers à risque, n'a pas beaucoup souffert vendredi de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains contre la Chine. «Les inquiétudes qui ont pu être observées en début de semaine sont absentes vendredi», a commenté Stephen Brennock, analyste, qui prévient cependant que ce calme pourrait ne pas durer, tandis que des négociations entre émissaires américains et chinois ont été ajournées à Washington vendredi. Malgré la stabilité des prix sur la semaine, «le marché du pétrole risque d'être volatil avant la réunion de l'Opep en juin», a commenté Lukman Otunuga, analyste. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, décideront fin juin de renouveler ou non leur accord de limitation de la production.