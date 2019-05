Sous-alimentation dans la région Mena : Plus de 52 millions de personnes en souffrent

Plus de 52 millions de personnes souffrent de sous-alimentation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), alerte l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un rapport publié mercredi dernier. Selon l’organisation onusienne, la faim continue d'augmenter dans la région Mena où les conflits et le fossé grandissant entre les zones urbaines et rurales freinent les efforts régionaux visant à éradiquer la faim d’ici à 2030 Les conflits demeurent le principal facteur de souffrances liées à la faim dans la région où plus de deux-tiers des personnes qui en souffrent, soit près de 34 millions de personnes, vivent dans des pays affectés par des conflits. Les cas de retard de croissance, d'émaciation et de sous-alimentation sont également beaucoup plus graves dans les pays frappés par des conflits que dans les autres pays. Le rapport relève que les conflits compromettent non seulement les efforts de la région visant à atteindre l'objectif «Faim Zéro», mais aussi le degré de transformation rurale. Et souligne le fossé entre zones urbaines et rurales, avec des disparités importantes en ce qui concerne les niveaux de vie et les taux de pauvreté et des différences en matière de rendement du travail entre l'agriculture traditionnelle et l'industrie et les services. L'écart se creuse encore plus lorsqu'il s'agit d'accès à l'éducation, à la santé, aux services publics ou encore au logement. Au même moment, les zones rurales abritent près de 40% de la population et la majorité des personnes pauvres. Compte-tenu de la faiblesse des salaires dans le secteur agricole, les zones rurales de la région Mena présentent généralement des taux de pauvreté plus élevés que les zones urbaines. En moyenne, la pauvreté rurale est deux fois plus importante que la pauvreté en zone urbaine. Le rapport appelle à agir pour réaliser l’objectif Faim Zéro en encourageant la transformation de l'agriculture de manière durable et en améliorant l'accès aux marchés pour les agriculteurs. La FAO recommande également des changements politiques importants qui permettent de faciliter le passage d'une agriculture de subsistance vers des systèmes de production plus commerciaux et diversifiés.