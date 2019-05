Déficit mondial de sucre en 2019/2020 : Attendu à 1,7 million de tonnes

Le marché mondial devrait connaître en 2019/2020, un déficit de 1,7 million de tonnes de sucre après un surplus de 400.000 tonnes enregistré un an plus tôt, prédit la firme allemande F.O. Licht, référence mondiale pour les statistiques sur le sucre. Cette situation s’explique essentiellement par une baisse de 1,2 million de tonnes de la production mondiale à 185,1 millions de tonnes en 2019/2020 en raison des contreperformances attendues chez la plupart des poids lourds du secteur, a ajouté la firme allemande citée par une agence de presse étrangère.

Du côté de la Thaïlande, les prix mondiaux oscillant autour de leur plus bas niveau depuis 10 ans et les conditions de sécheresse devraient faire chuter la production de 14,6 millions de tonnes à 12,7 millions de tonnes en 2019/2020. En Inde, ces mêmes facteurs pousseront le stock attendu à 29,4 millions de tonnes pour la prochaine campagne contre un record de 33 millions de tonnes enregistré un an plus tôt.

Au Brésil, la région Centre-Sud qui fournit environ 90% de la production nationale de canne à sucre devrait dédier en 2019/2020, seulement 37% des superficies à la production du sucre, et ce, en raison de la meilleure profitabilité de la transformation de la canne en éthanol comparativement à la conversion en sucre. En ce qui concerne les cours mondiaux de cette matière première, ils ne devraient pas s’améliorer à court terme en raison des stocks considérables accumulés en Inde en 2018/2019.