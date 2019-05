Il permet de transférer de l’argent par SMS un nouveau service d’Algérie Poste

Algérie Poste qui gère actuellement quelque 23 millions de comptes postaux, dont 5 millions de détenteurs disposant de cartes de paiement électronique, est une entreprise qui évolue au fil des ans en adaptant ses services aux TIC.

Et c’est justement dans le cadre de la modernisation de ses services en employant le plus possible le système internet, qu’Algérie Poste a annoncé le lancement en juin 2019, d’un tout nouveau service via le web. Il s’agit d’un produit dénommé « H@WALATIC » qui permet, selon l’entreprise publique, d’envoyer des mandats postaux par voie d’Internet. Un service qui permet à Algérie Poste de mettre ses produits au diapason des nouvelles technologies de l’information et de la communication. D’une autre manière, ce service facilitera un peu plus aux citoyens l’envoi des mandats postaux électroniques.

Aussi, pour profiter de ce service, l’expéditeur n’aura qu’à mentionner les renseignements, tels que le nom, le numéro de téléphone du destinataire ainsi que le montant à envoyer. Le destinataire recevra un SMS l’invitant à se déplacer vers le bureau de poste le plus proche pour retirer la somme envoyée. Celui-ci devra être muni de sa carte d’identité.

Algérie Poste indique dans le cas ou le destinataire ne se déplacerait pas pour percevoir son argent, l’expéditeur recevra après un certain temps un SMS lui précisant que le destinataire ne s’est pas présenté pour encaisser la somme envoyée, et qu’il devra se présenter à la poste pour récupérer son argent.

Algérie Poste propose également plusieurs services en ligne tels que BaridiNet, consultation le compte CCP, et le compte CNEP, l’espace réclamation des abonnés ainsi que le service ANWI d'Algérie Poste un produit qui consiste à renforcer les missions des facteurs en leur ajoutant de nouvelles missions relevant du domaine commercial. Il englobe plusieurs prestations.

« BaridiNet » est un bureau de poste virtuel (en ligne) qui est mis à la disposition des clients d’Algérie Poste, à travers le site web www.poste.dz et qui leur offre, à distance et sans déplacement, les mêmes services que ceux fournis au niveau du bureau de poste de proximité. L’ouverture d’un compte courant postal (CCP), la consultation du solde du compte (CCP), la commande de la carte de paiement EDAHABIA, le paiement des factures de consommation (eau, électricité et gaz, internet, etc.), l’achat des articles et produits disponibles dans la boutique électronique (e-boutique), l’abonnement à la livraison quotidienne des journaux, et bien d’autres services qui seront intégrés prochainement !

Tous les nouveaux services proposés par cette entreprise de service public, entrent dans le cadre des mesures de facilitation pour permettre aux citoyens d’avoir un accès rapide et efficace à leurs comptes. Ceci d’autant qu’Algérie Poste prévoit durant le Ramadhan, une augmentation des opérations de retrait de liquidités et par la même, la hausse des montants retirés.

C’est ce qu’avait affirmé le directeur central auprès d’Algérie Poste, lors de son passage sur les ondes de la Radio algérienne. Hadj Ahmed Benyoub évoquera un montant qui pourrait avoisiner les 390 milliards de DA, avec une hausse de 15% par rapport à la même période de l’année passée qui a vu le total des sommes retirés dépasser les 365 milliards de DA, et explique qu’en raison de la hausse du nombre des clients d’Algérie Poste et l’ouverture de nouveaux bureaux, notamment dans les nouvelles cités, une hausse accrue a été enregistrée. L’année dernière, un montant global de 182 milliards de DA a été retiré des bureaux de postes durant la première quinzaine du mois de Ramadhan.

Pour la même période, le problème de liquidité ne se posera pas, l’alimentation en continu des distributeurs automatiques des bureaux de poste sera assurée et que les services concernés veilleront au bon fonctionnement du réseau et ce, par la mobilisation de tous les moyens humains et techniques.

Mohamed Mendaci