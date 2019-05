ORAN : 51.270 repas à table et 37.559 à emporter distribués

Au sixième jour de ramadhan, les services de l'action sociale ont enregistré la distribution 51.270 repas à tableet 37.559 à emporter, a-t-on appris hier de M. Benhariga, chef de bureau des opérations de solidarité à la direction de l'action sociale de la wilaya d'Oran.

Cette année, un montant global de 442.214.200 DA a été dégagé au profit des aides financières directes aux 66.321 familles démunies inscrites à l'échelle de la wilaya, à raison de 6000 Da pour chacune d'elles. Les virements ont été effectués, précise la même source. Concernant les actions de solidarité tracé par les services de la DAS pour le mois sacré, il est prévu ,cette année, la distribution 900.000 à 950.000 repas à table et 700.000 à prévus à emporter destinés aux démunis. Outre les aides financières directes octroyées aux familles démunies, les services de la wilaya ont mis en place 106 restaurants de solidarité ouverts pour les repas à table à traves les communes d'Oran et ses provinces. Ce chiffre est appelé à augmenter d'ici la fin du mois, selon le même responsable. Sur le chiffre total, 85 restaurants sont gérés par des associations locales et 21 par des particuliers bienfaiteurs soit une moyenne de plus de 270 personnes par jour. Ceci va nécessiter une mobilisation sur le terrain de 2.590 personnes, a-t-on indiqué. Concernant l'Aid, les services de la direction sociale prévoient la distribution de 1.260 tenues pour les enfants de familles nécessiteuse.

L'on croit savoir, par ailleurs, de source autorisée, qu'une commission de wilaya composée de représentants de la DSP, DAS, de la Protection civile et de la Sûreté de wilaya, effectuent tous les soirs des sorties de contrôle, avant, pendant et après la rupture du jeûne.

Il est à souligner que certaines communes ne disposant pas de grandes ressources financières n'ont pu allouer de budget pour les actions de solidarité à la faveur du mois sacré. Ainsi, ces opérations au niveau de ces communes ont été prises en charge par d'autres organismes. L'octroie des aides financières directes a été précédé par un travail d'actualisation des listes des bénéficiaires, effectué par les services de la tutelle. Cette année, leur chiffre a été arrêté à 66.321 personnes à travers la wilaya.

Amel Saher