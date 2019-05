Collecte des ordures à Tizi Ouzou : la CODEM sur tous les fronts

Les employés de l'EPIC communale de collecte de déchets ménagers (CODEM) de Tizi Ouzou sont, depuis le début de Ramadhan, appelés à fournir plus d'effort pour collecter le surplus de déchets générés en pareille occasion, où l'on enregistre une nette augmentation.

En effet, la collecte d'ordures dans cette commune est passée durant les deux premiers jours de 120 tonnes à prés de 135 tonnes/jour selon le directeur de cette entreprise, Mokrane Nait Djoudi, qui a assuré sur les ondes de la radio locale que tous les moyens aussi bien matériels qu'humains ont été mobilisés pour faire face à cette nouvelle situation. Ainsi, le directeur de l'EPIC CODEM a fait état du renforcement de la flotte de son entreprise par la mobilisation de quatre camions gros tonnage pour la collecte des ordures ménagères mais aussi des ordures générées par l'activité commerciale au niveau des grands axes de 10h à 16h afin de permettre aux citoyens de passer leurs soirées nocturnes loin des odeurs nauséabondes et dans de meilleures conditions d'hygiène. En sus de cette équipe mobilisée en renfort, deux autres brigades interviennent, une de 0h à 5h pour collecter les ordures ménagères au niveau de la ville et de la nouvelle ville, l'autre prenant en charge la collecte durant la journée en milieu rural, notamment les villages Bouhinoun, Chemlal, Betrouna, Tala Athmane…

Dans la brigade de nuit, l'entreprise CODEM a mobilisé en double rotation une dizaine de bennes tasseuses. La brigade de jour est composée quant à elle de 8 bennes tasseuses et d’un tracteur. L'entreprise qui dispose d'un parc roulant de 23 camions sera renforcée par la mise en service de trois autres camions. Elle procédera également au remplacement des bacs à ordures en plastique par des caissons d'une capacité équivalant à celle de 20 à 25 bacs en plastique en usage actuellement. L’intervenant a déploré le non respect des horaires de dépôt des ordures par les ménages ce qui entrave d'une manière considérable la mission des agents. Il a aussi déploré la présence du pain rassis en quantité importante dans les bacs à ordures, alors que l'EPIC a mis à la disposition des ménages des bacs de couleur blanche réservés spécialement à ce produit. Idem pour le recyclage qui n'est pas pratiqué à la source tant qu'on trouve dans un même bac toutes sortes d'ordures, a également relevé le même responsable.

En plus des ordures ménagères de la commune de Tizi-Ouzou, les employés de CODEM sont souvent contraints de collecter des ordures générées par d'autres communes qui sont acheminées vers les points de collectes installés aux entrées de la ville de Tizi-Ouzou, et ce, faute de prise en charge de cette question par ces communes qui ne disposent pas de décharges contrôlées ni encore moins de Centres d'enfouissement technique (CET) des ordures.

Cette situation exige des employés de CODEM de fournir un effort supplémentaire et parfois au détriment d'autres points de la commune employeuse. Pour assurer une meilleure salubrité de la commune et un meilleur cadre de vie, le premier responsable de CODEM a insisté sur le strict respect par les institutions et les habitants de l'arrêté municipal fixant les horaires et les sites de dépôt des ordures ménagères.

L'application de cet arrêté permettra une meilleure prise en charge de la collecte des ordures et facilitera la tâche des agents de nettoiement, tâche difficile mais noble. Il faut faire part des efforts importants que ne cessent de déployer cette entreprise communale de collecte d'ordures pour redorer un tant soit peu l'image de cette ville où l'on ne constate plus d’amoncellements d'ordures à même les trottoirs et espaces des quartiers et cités comme ce fut le cas avant la création de cette entreprise.

Bel. Adrar