Consommation de lait : Nette augmentation

La consommation du lait en sachets est en nette augmentation en ce mois de Ramadhan. Plus de six millions de litres de lait sont distribués quotidiennement, selon les chiffres qui viennent d’être communiqués par le DG de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers (ONIL).

M. Mourad Alim a effet précisé, dans son communiqué, que depuis le mois de Ramadhan, les laiteries publiques distribuent, chaque jour, pas moins de 6,5 millions de litres de lait, et ce, sans compter le lait distribué par les laiteries privées. La quantité vendue est importante, de l’avis même du DG de l’ONIL, et ce, en raison de l’augmentation de la demande en cette période de l’année. «Après des enquêtes, il a été établi que nombre de citoyens achètent entre dix et seize litres par jour !». Selon ce responsable, des camions se garent près de la sortie des mosquées, juste après la prière d’El Fedjr, et proposent à la vente de bonnes quantités de lait en sachet. Les gens se procurent généralement plusieurs sachets, pour eux et pour leurs voisins.

Il faut dire que cette situation a contribué quelque peu à la création de perturbations dans la distribution du lait, outre les difficultés qui sont enregistrées en matière de distribution au cours de la matinée, étant donné que les commerces sont généralement fermés avant 11 heures, ce qui rend, donc, difficile le chargement de camions dans les différentes villes et quartiers.

La situation est pareille après l’heure du Ftour. Le DG de l’ONIL a tenu à souligner, par ailleurs, que les laiteries publiques avaient pour consigne de travailler tout au long de la semaine et d’assurer la distribution du lait, trois fois par jour. Poursuivant ses propos, il indique que des camions acheminent le lait vers les cités récemment construites pour assurer l’approvisionnement, dans ces lieux, en quantités suffisantes par rapport au nombre de la population.

Aucun risque de pénurie au cours des prochaines semaines

En somme, il n’y a actuellement aucun risque de pénurie. Mieux, la consommation attendue pour ce mois de Ramadhan est estimée à 195 millions de litres. Il convient de signaler, ici, que depuis le dernier trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2018, il y a eu des augmentations de quotas de poudre de lait subventionnée pour toutes les laiteries publiques et privées ; ce qui a vivement contribué à faire face à la demande, comme relevé dernièrement par M. Khaled Soualmia, directeur adjoint à l’ONIL. C’est le cas également, pour le complexe public de lait Giplait Tessala de Sidi Bel-Abbès qui a augmenté sa production de lait durant le mois de Ramadhan pour passer à 160.000 m3 de lait par jour. Selon le directeur par intérim de ce complexe, Brahim Belhadj a indiqué que le lait est disponible en quantité demandée, et ce après le doublement de la production journalière qui est passée de 80.000 à 160.000 litres par jour, rassurant que cette quantité suffit à couvrir les besoins de la wilaya de Sidi Bel-Abbès et des wilayas voisines.

Le responsable a souligné que le programme tracé pour le mois sacré a permis d'assurer la disponibilité du lait et dérivés en quantité, et ce à travers la mobilisation de trois équipes se relayant à intervalle régulier durant la journée.

Il est utile de rappeler que l’approvisionnement régulier du marché national du lait (à travers l’importation de la poudre) et le développement de la production nationale du lait cru sont deux missions stratégiques de l’ONIL. Pour ce faire, l’Office est chargé de prendre toutes les mesures à même d’appuyer, de développer la production du lait et des produits laitiers et de stabiliser les prix intérieurs.

Il veille également à assurer une disponibilité suffisante de lait et des produits laitiers en tout point du territoire national ; à gérer et mettre en œuvre — pour le compte de l’Etat — l’ensemble des actions d’appui à la production du lait et des produits laitiers mais aussi de mettre en place tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du patrimoine.

L’Office organise, par ailleurs, la collecte de la production nationale du lait et des produits laitiers ; stimule la production nationale du lait et des produits laitiers au moyens de mécanismes financiers et/ou d’interventions techniques directes et met en œuvre la politique nationale de stockage stratégique.

Soraya Guemmouri