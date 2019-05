250.000 tonnes distribuées en une semaine

«La première semaine du mois sacrée de Ramadhan a connu la distribution d’une quantité avoisinant les 250.000 tonnes de fruits et légumes dans les marchés», c’est ce qu’a rapporté, hier, un communiqué de l’Association nationale des commerçants et des artisans qui précise à cet effet que plus de 20.000 tonnes de viandes rouges et blanches ont été également distribuées. L’ANCA a indiqué qu’il a été enregistré une baisse «sensible» des prix des fruits et des légumes comparativement au premier jour du mois sacré.

«Cette baisse est approximativement estimée à 25 DA/kg», a assuré l’association que préside El Hadj Tahar Boulenouar en regrettant cependant que plus de 400 communes n’ont pas respecté leurs engagements de mettre en place des marchés de proximité durant Ramadhan, causant du coup des «perturbations» et des «pressions» sur les prix.

Il est à rappeler que dans le cadre des dispositions visant la régulation du marché durant le mois de sacré des inspections ont été opérées au niveau des dépôts des produits agricoles à travers différentes régions du pays en vue de procéder à leur déstockage et contribuer ainsi à la baisse des prix», a récemment indiqué le ministre du Commerce lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux et les directeurs de wilayas de son secteur. Suite à ces opérations, certains opérateurs ayant constitué d'importantes stocks de produits et refusé de les déstocker pour des fins de spéculation, les services du Commerce ont saisi la justice afin de prendre les mesure qui s'imposent à leur encontre, a fait savoir le ministre. A titre d'exemple, 15 opérations de déstockage de produits agricoles ont été effectuées à Alger la semaine dernière, a ajouté M. Djellab. Dans ce contexte, le ministre avait annoncé la mise en place d'équipes mixtes, regroupant des agents des ministère du Commerce et de l'Agriculture, en vue de faire le point sur les produits récoltés à des fins de spéculation. Il s'agit d'un contrôle sur terrain des champs agricoles en vue de lutter contre une autre forme de spéculation, à savoir l'ajournement de la cueillette des récoltes en vue d'engendrer une pénurie sur le marché, et par conséquent une hausse des prix, a précisé le ministre.

Abordant l'évaluation de l'application des prix de référence, M. Djellab a évoqué des différences d'une wilaya à une autre dans l'application de ces prix, qui concernent essentiellement les légumes de large consommation tels que la pomme de terre, la tomate, l’oignon, l’ail, la carotte, la courgette outre la banane et les viandes importées, congelée ou surgelées.

Globalement, il a été constaté que les prix de référence n'ont pas été respectés comme il se doit, notamment pour les viandes rouges et les tomates, d'où la nécessité de l'intensification du contrôle des stocks et d'une meilleure maîtrise des marchés de gros, a-t-il estimé non sans afficher son optimisme quant à une baisse des prix dans les prochains jours, et ce, en raison de la hausse des températures qui n'est pas favorable au maintien des récoltes sur pied et à la reprise du travail par les agents de contrôle qui avaient observé un mouvement de grève, durant les premiers jours du Ramadhan.

Sami Kaïdi