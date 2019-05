Commentaire : Objectivité

Le jour de sa prise de fonction, le 9 avril dernier, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé à la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral à l’élection présidentielle, fixée au jeudi 4 juillet 2019. Quelques jours avant le dépôt des candidatures auprès du Conseil constitutionnel devant intervenir dès le 23 de ce mois, près de 70 postulants ont déposé des lettres d’intention et le processus électoral est bel et bien en marche. Le chef de l'Etat a aussi souligné récemment l'impératif de respecter les délais et les échéances prévus par la Constitution et la loi en assurant les conditions et mécanismes nécessaires pour le bon déroulement de cette importante échéance, en toute transparence, régularité et objectivité. Des garanties qui devraient rassurer les partis et les personnalités afin de s’engager dans la course à la présidentielle pour mettre fin à la période de transition. Les jours qui suivent devraient être mis à profit pour continuer le dialogue et trouver une issue à la crise actuelle. C’est dans ce cadre qu’un accent particulier a été mis sur l'impératif de maintenir tous les canaux de concertation et de dialogue ouverts avec toutes les instances et partenaires concernés par l'élection. Du côté du gouvernement, les préparatifs vont bon train pour mettre en place toutes les dispositions liées aux aspects matériels de l’organisation du scrutin. Malgré toutes ces initiatives, des partis, et ils sont nombreux ,hésitent toujours à présenter des candidats et des programmes à soumettre au verdict des urnes. Les opposants préfèrent-ils nous inonder d’illusions en faisant recours régulièrement à la politique des salons dans l’attente d’obtenir des quotas au sein des institutions représentatives au lieu d’engager un débat d’idées sur l’avenir du pays ?

L’argument selon lequel les manifestants refusent d’aller aux élections tant que les symboles du système sont toujours en place peut-il tenir la route ?

Si l’opposition accuse elle-même, le gouvernement de ne rien changer à son calendrier, pourquoi adopte-t-elle le même comportement en insistant sur le départ de certaines personnes au lieu de dépasser cet écueil ? En effet, le président issu du choix du peuple peut toujours engager des réformes profondes pour mettre en pratique les aspirations démocratiques revendiquées depuis des semaines.

Quant aux craintes sur une éventuelle fraude, ne peuvent-elles pas se dissiper avec la création d’une commission indépendante d’organisation des élections ? Eviter la déstabilisation et dépasser la crise politique actuelle nécessite des concessions des deux parties. Tout l’art en politique consiste à négocier et non à invectiver des partenaires. L’adversité et le bras-de-fer n’arrangent que ceux qui n’ont pas de propositions à soumettre aux électeurs. Or, la sagesse aurait voulu la conjugaison des efforts de toutes les compétences pour éviter au pays une éventuelle dérive dans un environnement régional instable.

A. M.