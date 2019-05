Crise humanitaire à Ghaza : L’OLP alerte sur la gravité de la situation

Le nombre élevé de personnes handicapées en raison des agressions continues de l'occupation israélienne dans la bande de Ghaza, constitue une crise humanitaire ayant des répercussions sociales et économiques, a dénoncé samedi, un membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine Ahmed Tamimi. Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, Al-Tamimi a fait savoir que plus de 1.700 personnes sont menacées d'amputation d'un membre. Selon le responsable palestinien, suite aux séries de bombardements ciblant des maisons et des bâtiments civils, l'occupant israélien "commet ses crimes de manière délibérée et planifiée". Pour Al-Tamimi, «le silence international et la non-application des résolutions et conventions internationales des droits de l'Homme et les civils sous occupation, a encouragé l'occupation israélienne à poursuivre ses crimes». Le membre du Comité exécutif de l'OLP, a également fait savoir que les dirigeants palestiniens «étaient en contact avec des pays frères et amis» pour mettre fin aux crimes de l'occupation ayant entraîné des milliers de martyrs, blessés et handicapés, en plus des souffrances des prisonniers. «Tous ces dossiers seront exposés devant le tribunal international pour juger les dirigeants de l’occupation pour leurs crimes», selon le responsable.

Tirs israéliens contre des pêcheurs palestiniens à Ghaza

Des bateaux de pêche palestiniens ont été pris pour cible par la marine israélienne au large de Ghaza, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa. Selon des témoins, «les vedettes israéliennes ont ouvert le feu (vendredi) en direction des bateaux de pêcheurs au nord-ouest de la ville Ghaza, forçant les pêcheurs à laisser leurs filets de pêche et à rentrer à terre». Mercredi dernier, un pêcheur palestinien avait été blessé par des tirs israéliens qui a ciblé deux bateaux de pêche au large de Ghaza, selon la même source, et d'autres dont le nombre n'avait pas été communiqué, ont été arrêtés. Mi-avril, un autre pêcheur palestinien a été blessé au cou et au dos.

L'occupation israélienne tire régulièrement sur des pêcheurs palestiniens au large de l'enclave, les arrête, outre la confiscation de leurs embarcations. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a récemment dénoncé le blocus imposé par Israël à la bande de Ghaza, soulignant que ce siège en vigueur depuis douze (12) ans a sérieusement compromis la capacité des pêcheurs de cette région de la Palestine de gagner leur vie en mer. A Khan Younes, au sud de l’enclave palestinienne, un ambulancier a été blessé vendredi par des tirs israéliens, alors qu'il portait assistance aux manifestants palestiniens blessés lors de leur participation à la marche pacifique hebdomadaire organisée dans le cadre de la «Grande Marche du retour», a rapporté l'agence palestinienne de presse, WAFA, citant des témoins. Selon ces sources, les tireurs d’élite israéliens qui ont ouvert le feu sur les manifestants, ont blessé l'ambulancier par une balle réelle à la tête alors qu’il tentait de soigner des palestiniens blessés à l’est de Khan Younes, dont des journalistes et des enfants.

Un jeune de 24 ans a, quant à lui, été tué par des tirs israéliens dans la bande de Ghaza, selon le ministère de la Santé palestinien, et au moins trente autres ont été blessés. «Les forces d'occupation israélienne n'ont pas hésité à ouvrir le feu et de lancer des gaz lacrymogènes sur des manifestants dans différentes parties de l'est de la bande de Ghaza», a poursuivi WAFA. La marche pacifique a également été réprimée par les forces israéliennes de l’occupation à Kafr Qadoum, où un adolescent de 15 ans a été blessé au dos par une balle en caoutchouc et des dizaines d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène, selon le coordinateur de la résistance populaire à Kafr Qadoum, Murad Ishtaiwi, cité par WAFA.

