Grand angle : Triste anniversaire

Le 14 mai 2018, jour du 70e anniversaire de la création d'Israël, Donald Trump a offert un cadeau inespéré à Netanyahou. Un présent, qu’il ne pouvait espérer tant il semblait impossible que les Etats- Unis puissent un jour franchir le pas et passer à l’acte. Mais ce qu’aucun président américain n’a osé faire, Donald Trump l’a fait. Après avoir annoncé, au mois de décembre 2017, le transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv vers el-Qods, il a décidé que l'inauguration du nouveau siège de la représentation diplomatique américaine se ferait en ce jour du 14 mai 2018. Un an s’est écoulé depuis cette reconnaissance qui a suscité la réprobation de la communauté internationale. Un laps de temps durant lequel l’administration américaine prendra d’autres mesures qui confirmeront, si besoin est, la nouvelle politique de Washington sur le dossier palestino-israélien. Une politique en total rupture avec la ligne que l’administration américaine avait suivie jusqu’à l’avènement du 45e président dont l’un des principaux mérites à ce jour aura été d’avoir concrétisé sa promesse d'être le président le plus pro-israélien de l'histoire des Etats-Unis. Pourtant la tenue de cette promesse n’aura pas été sans conséquences. Ainsi, déjà très compliquée, la recherche d’une solution au conflit palestino-israélien s’en est trouvée davantage complexifiée. Et les palestiniens ne reconnaissent plus aux américains la légitimité nécessaire pour poursuivre leur médiation. L’administration Trump est passée «du statut d'intermédiaire partial à celui de défenseur de l'occupation» israélienne, estime-t-on côté palestinien. Un changement qui forcement impactera tous les efforts de paix qui seront déployés durant le mandat de Trump. Aucune initiative diplomatique ne pourra être viable. Plus encore, d’ores et déjà, il est permis de croire que le plan «ultime» de Jared Kushner, attendu pour après le mois de ramadhan, sera un projet mort-né. La nouvelle politique proche orientale des américains aura finalement juste réussi à éloigner encore un peu plus l’espoir de voir la paix s’instaurer dans la région. C’est dire que ce 14 mai 2019, premier anniversaire du transfert de l’ambassade américaine vers

el-Qods, ne peut être que triste..

Nadia K.