Vidéos promotionnelles de l’Eurovision en Israël : «Ne mettez pas El-Qods dans les pubs»

L'Autorité palestinienne a appelé au retrait des images montrant El Qods dans les vidéos promotionnelles de l'Eurovision, accusant l'occupant israélien de «propagande» à l'approche de la tenue du concours télévisé à Tel-Aviv. Vendredi, le diffuseur public israélien KAN a diffusé un clip humoristique mettant en scène des touristes venus en Israël pour l'Eurovision. Dans la vidéo, Al Qods y est présentée comme «notre capitale bien-aimée». Y figurent également des images du Dôme du Rocher, située à Al Qods-Est, partie palestinienne de la ville occupée depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite annexée. Israël considère tout Al Qods comme sa capitale «indivisible». Les Palestiniens veulent faire d'El-Qods-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne à Ramallah a dit avoir demandé à l'Union Européenne de Radio- télévision (UER) de «retirer toute image faisant la promotion de l'Eurovision 2019 filmée à El-Qods». Le ministère accuse, sur sa page Facebook, Israël d'exploiter l'événement pour «pérenniser son occupation coloniale en normalisant l'acceptation dans le monde de son comportement illégal». «Les contenus promotionnels diffusés dans le cadre du concours de l'Eurovision et approuvés par l'UER sont inacceptables», a ajouté le ministère. Selon le ministère, le «contenu de propagande» israélien «efface l'Etat de Palestine de la carte». L'Eurovision «devrait être incompatible avec les pratiques du colonialisme et de l'occupation», a-t-il poursuivi. L'Eurovision se tiendra à Tel-Aviv du 14 au 18 mai. Des appels au boycott ont été lancés, notamment par le BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions), une campagne mondiale de boycott d'Israël visant à obtenir la fin de l'occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens.

«Ne pas cautionner les violations des droits des palestiniens »

Cet évènement culturel suscite déjà beaucoup de remous au sein de l’opinion internationale et au sein des sociétés civiles. Ainsi, des musiciens, des réalisateurs, des comédiens, écrivains et plasticiens, ont dénoncé l'organisation de cet Eurovision en Israël sur les ruines d'un village palestinien de Sheikh Muwannis, un des centaines de villages palestiniens vidés de leurs habitants et détruits en 1948, lors de la création de l'Etat d'Israël. affirmant qu'ils n'iront pas en Israël «blanchir le système de discriminations légales et d’exclusion qui y sévit contre les Palestiniens». En France plus de 100 artistes ont appelé France Télévisions et la délégation française à «ne pas servir de caution au régime israélien». Pour ces artistes, France Télévisions cherche «à nous divertir des violations des droits humains à l’égard des Palestiniens», soulignant que la discrimination et l'exclusion sont «profondément ancrées» en Israël, où notamment, rappellent-ils, la loi «Israël, Etat-nation du peuple juif» a été adoptée le 19 juillet 2018, proclamant que seuls les Juifs ont le «droit à l'autodétermination nationale», entérinant ainsi officiellement l'apartheid. «Le sens de l’histoire, de l’inclusivité et de la solidarité est plutôt du côté des nombreuses manifestations en Palestine et dans toute l'Europe, appelant artistes et diffuseurs à ne pas se rendre en Israël. Par cette tribune, nous tenons également à participer à ce mouvement, pour manifester notre soutien aux artistes palestiniens, dans la guerre que leur mène Israël", ont-ils écrit, rappelant qu'en mars et avril 2018, des tireurs israéliens ont ciblé et tué des journalistes qui filmaient les manifestations pacifiques à Ghaza. A travers cette pétition les signataires appellent France Télévisions et la délégation française à ne pas servir de caution au régime qui envoie ses snipers tirer tous les vendredi contre les enfants désarmés de la marche du retour à Ghaza» tout en rappelant qu'un divertissement qui se respecte «ne se joue pas en terre d’Apartheid».

