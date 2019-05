Plan de paix de Trump pour le proche-orient : Forcing américain contre rejet palestinien

Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a déclaré que Washington tentait de «délégitimer» le président palestinien Mahmoud Abbas.

Les Etats-Unis ont «mené une guerre contre Abbas par tous les moyens», parce que M. Abbas refuse tout ce qui est en contradiction avec le droit international au sujet de la cause palestinienne, a dit M. Erekat à la radio officielle Voice of Palestine. Ses déclarations sont intervenues après que Jason Greenblatt, envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, eut accusé les Palestiniens d'essayer de «tuer» le plan de paix américain avant même qu'il ne soit dévoilé. «Le plan peut offrir (aux Palestiniens) quelque chose qui peut être passionnant et peut transformer leur situation actuelle (...) Ils devraient se montrer patients et retenir leurs critiques jusqu'à ce que le plan soit publié», a dit M. Greenblatt. Le responsable de l'OLP a toutefois affirmé que les Américains n'avaient présenté aucun projet à la partie palestinienne et que les Palestiniens ne voient que la reconnaissance par les Etats-Unis d'El-Qods comme capitale d'Israël, la fermeture par les Etats-Unis du bureau de l'OLP à Washington et la légitimation par les Etats-Unis des colonies juives sur le territoire palestinien, qui constituent une violation du droit international. M. Erekat a critiqué les mesures prises par les Etats-Unis qu'il accuse de tenter de mettre à l'épreuve la patience des Palestiniens et de les contraindre de s'asseoir à la table des négociations. Comment discuter un plan dont le concepteur est juge et bourreau en même temps. En brisant le consensus international sur le statut d’El-Qods, le président Donald Trump a conduit son pays à l’isolement. Une large majorité de l’Assemblée générale des Nations unies ont dénoncé une décision faisant obstacle à la paix. Malgré cela, Washington persiste dans sa politique du fait accompli. Selon un sondage publié le 14 décembre 2017 par le Jerusalem Post, 77 % des Juifs israéliens interrogés considéraient l’administration Trump comme pro-israélienne. Durant la première année de l’administration Obama, ils n’étaient que 4%. Et pour cause. En décidant, le 6 décembre 2017, de reconnaître la ville sainte comme capitale d’Israël, celui-ci met un terme à une approche ambiguë de l’administration américaine qui date depuis le 24 octobre 1995, où le Congrès américain adopta à une large majorité un texte décidant le transfert de l’ambassade des États-Unis en Israël de Tel-Aviv à El-Qods. Cette décision va surtout à l’encontre de la résolution 476 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui, le 30 juin 1980, déclarait nulles et non avenues toutes les mesures adoptées par Israël «modifiant le caractère géographique, démographique et historique de la Ville sainte». La démarche de la Maison-Blanche demeure non seulement pour la direction palestinienne, mais aussi pour la communauté internationale, une rupture de la légitimité internationale sur laquelle est fondé le principe de deux états avec El-Qods comme capitale d’un état palestinien souverain. Toute initiative en dehors de ce cadre n’est que peine perdue.

M. T.