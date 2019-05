Etats-Unis - Russie : Pompeo en équilibriste à Moscou

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rend en Russie où il devra jouer les équilibristes, entre la fermeté affichée contre cette puissance rivale et la volonté de son président, Donald Trump, de se rapprocher de Vladimir Poutine. Demain à Sotchi, sur les rives de la mer Noire, le secrétaire d'Etat sera le plus haut responsable américain à rencontrer le président russe depuis son sommet de juillet à Helsinki avec Donald Trump, qui avait choqué la classe politique américaine par son ton conciliant à l'égard du maître du Kremlin. Les deux chefs d'Etat pourraient se revoir lors du prochain G20, fin juin, au Japon. La Maison Blanche espère de longue date que la fin de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, qui a conclu il y a moins de deux mois à une ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis mais pas à une quelconque collusion entre l'équipe du candidat Trump et Moscou, permette de tourner la page de relations glaciales entre les deux pays rivaux. Alors que les investigations ont empoisonné la première moitié de son mandat, Donald Trump a eu début mai une conversation téléphonique "très positive", selon ses propos, de plus d'une heure avec Vladimir Poutine. L'Américain, souvent prompt à prendre au mot le Russe, a rapporté que ce dernier lui avait assuré que Moscou n'était pas impliqué au Venezuela — en contradiction frontale avec Mike Pompeo et d'autres hauts responsables américains qui venaient d'appeler la Russie à cesser de soutenir le président Nicolas Maduro. Le Venezuela est seulement l'un des sujets de vive confrontation diplomatique américano-russe. Le conflit syrien, le sort de l'Ukraine mais aussi les traités de désarmement sont au cœur d'autant d'impasses. Selon l'ex-diplomate américain Jonathan Katz, la Russie aussi attend de voir si la fin de l'enquête Mueller permet de relancer les relations avec Donald Trump, qui avait promis durant sa campagne un dégel qu'il n'a jamais réussi à concrétiser.

