Soudan : Reprise du dialogue avec les militaires

La reprise des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation sur la transition politique, prévue hier, aura finalement lieu aujourd’hui, a annoncé un porte-parole de la coordination des protestataires au Soudan.

«La réunion prévue pour hier (dimanche, ndlr) aura lieu lundi (aujourd’hui, ndlr", a déclaré l'un des porte-parole de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), Rachid Al-Sayed. Le porte-parole n'a pas précisé les raisons de ce report. Mais des sources au sein de l'ALC ont indiqué qu'il avait été demandé par les composantes de la coordination afin d'achever des consultations internes avant la rencontre avec les membres du Conseil militaire de transition. L'armée soudanaise a proposé de reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile, au point mort, avait annoncé samedi l'ALC. Des milliers de manifestants campent depuis des semaines devant le QG de l'armée à Khartoum pour demander au Conseil militaire qui a pris les rênes du pays après l'éviction du président Omar al-Bachir, le 11 avril, de céder le pouvoir à une administration civile. Les pourparlers entre les dirigeants de l'ALC, fer de lance de la contestation, et le Conseil militaire butent sur des divergences. Les deux parties divergent notamment sur la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils tandis que l'armée cherche à ce qu'il comprenne une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en outre garder la Charia (loi islamique) comme source de la législation. L'ALC a indiqué dans un communiqué avoir identifié les points de désaccord et proposé de parvenir à les résoudre en l'espace de "72 heures" à partir du début des discussions.