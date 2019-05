La mendicité : Un phénomène ressuscité

«Il n’est plus nécessaire d’aller à la rencontre des mendiants, ce sont eux qui viennent vers vous !». Le phénomène de la mendicité que l’on croyait plus ou moins éradiqué, suite aux différentes opérations de rapatriement des étrangers en situation irrégulière, entreprises par les services concernés, n’aura finalement qu’était éphémère.

En effet, depuis deux ou trois mois, ce fait perçu jusqu’ici comme un phénomène naturel, normal ou tout simplement comme un sort réservé par la vie à une certaine frange de la société, a pris aujourd’hui une ampleur, pour des raisons bien plus différentes que celles qui poussaient une personne à mendier. Femmes, enfants et hommes, de tous âges, auxquels des étrangers, notamment de nationalité malienne, sont revenus gonfler les rangs, occupent pratiquement tous les endroits populeux : marchés, mosquées, cafétérias, restaurants et bien entendu les coins des principales artères de la ville, à l’affût d’un donneur d’une pièce de monnaie. Il n’est plus nécessaire d’aller à la rencontre des mendiants pour faire une aumône, ils viennent vers vous, en quête de quelques sous, car de nos jours, on accepte plus les offrandes en produits, excepté peut-être lorsqu’il s’agit de viande ou de dessert, qu’ils vous demanderont carrément de leur acheter, si vous êtes surpris dans l’un de ces commerces. Ils sont également très vite reconnaissables, notamment les femmes, assises à chaque coin de rue, avec des enfants en bas âge et qui vous rétorqueront que c’est pour acheter du lait à leur progéniture. Certains dires laissent pourtant entendre que plusieurs d’entre elles «louent» ces enfants pour mieux faire effet (de pitié) sur les passants, contre une somme d’argent remise en fin de journée aux parents biologiques des bambins. D’autres leurres sont utilisés pour tromper les passants : des bandages médicaux, de faux handicaps, etc. Il ne va pas sans dire que ce sont les maliens qui sont revenus en force et que l’on trouve aisément à chaque coin de rue, où les «mamans» prennent position à terre, laissant leurs enfants accomplir cet acte auquel ils ont été entraînés, en rétorquant cette phrase apprise par cœur «Sadaka Fi Sabilillah». Ces familles, réellement dans le besoin, se regroupent en fin de journée, pour rejoindre «leurs quartiers», non loin de la station d’autobus Sogral, où ils se réfugient dans des abris de fortune. Quoiqu’il en soit, ce phénomène a réellement pris de l’ampleur, notamment en ce mois sacré du ramadhan, au cours duquel piété, solidarité et partage demeurent des actes que le musulman n’hésite point à entreprendre.

Ramdane Bezza