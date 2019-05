Ramadhan et accidents de la route : La DGSN et la protection civile sensibilisent

Ramadhan est certes synonyme de piété et de miséricorde, mais il est malheureusement aussi la période qui voit les services de sécurité et de la protection civile enregistrer le plus grand nombre de victimes sur les routes suite notamment aux accidents mortels à travers les quatre coins du pays.

E n effet, durant le mois sacré, la courbe ascendante des accidents est constatée chaque année, principalement à l’approche de la rupture du jeûne, une période où les automobilistes sont pressés de rentrer et conduisent à toute vitesse, ce qui provoque des catastrophes routières.

Afin d’éviter que les statistiques des accidents frôlent la folie et de diminuer un tant soit peu le nombre de victimes sur nos routes, la Direction générale de la sûreté nationale et la direction générale de la protection civile ont lancé, à cette occasion, des campagnes de sensibilisation à travers le territoire national.

Pour la DGSN, il s’agit d’une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la route, une initiative visant à «sensibiliser» les citoyens au respect du code de la route en vue de «réduire» le nombre des sinistres durant le Ramadhan, a indiqué à ce sujet un communiqué de presse de la cellule de communication. Initiée sous le thème de «Ensemble pour un Ramadhan sans accidents», cette campagne verra la programmation d'activités de proximité au profit des conducteurs et des usagers de la voie publique dans le secteur de compétence de la sûreté nationale, qui seront menées par des cadres et autres officiers des différents services opérationnels de la sûreté nationale à travers le territoire national.

Éviter les risques liés au jeûne

Le même corps sécuritaire a mis en place un dispositif sécuritaire comportant les différentes unités opérationnelles de la police pour assurer la sécurité dans les grands espaces, les places publiques, les marchés, les points de vente, les mosquées et les stations de transports de voyageurs dont les stations de tramway et de métro, outre les lieux de détente et de loisirs qui connaissent un grand flux de familles et de visiteurs notamment après l'Iftar.

Ces mesures comprennent, en outre le déploiement des unités de l'ordre public au niveau des routes principales et secondaires qui connaissent un grand trafic routier, l'utilisation de «nouveaux» moyens pour soutenir l'action répressive, une couverture aérienne pour la gestion du trafic routier et la «coordination» avec les équipes sur le terrain et l'exploitation des caméras de surveillance.

De son côté, et afin d’éviter les accidents domestiques et également l’hécatombe sur les routes d’Algérie, la protection civile réitère ses appels en direction des citoyens pour qu’ils fassent preuve de «prudence» en «respectant» certaines règles et consignes de sécurité de base pour éviter les risques liés au jeûne. La conduite dangereuse durant Ramadhan, plus particulièrement au cours des minutes précédant l’Iftar, l’effet de fatigue, l’empressement, la somnolence et la baisse de vigilance aggravent le risque des accidents, particulièrement les chauffeurs de bus, taxis et camions qui font des longs trajets. Il est recommandé aux usagers de «respecter» le code de la route, «d’éviter» les excès de vitesse, de respecter la distance de sécurité et de «faire des pauses» en cas de fatigue ou somnolence. Par ailleurs, un appel est lancé pour les usages des motocycles sur la nécessité du port du casque.

Les accidents domestiques présentent aussi un danger potentiellement «élevé», surtout pour les femmes et les enfants.

Attention aux accidents domestiques

En effet, l’utilisation des produits détergents et chimiques pour le nettoyage interne sans respecter les consignes préventives peut générer des conséquences «dramatiques». Les cas d’intoxication par ces produits et les brûlures sont très «fréquents », d’où l’obligation de «ranger» ces produits et d’éviter de les laisser à la «portée des enfants». Aussi, les repas chauds et brûlants ainsi que l'huile de friture sont un autre risque «à ne pas négliger», particulièrement au niveau de la cuisine où plusieurs victimes par brûlures dont des femmes et des enfants sont enregistrées chaque année.

À souligner que les intoxications alimentaires enregistrées durant ce mois sacré et la période estivale sont généralement provoquées par le non-respect des conditions de conservation (rupture de la chaîne de froid), l'exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie publique et le manque d'hygiène.

A la fin, en cas d'incident ou d’accident, les citoyens sont tenus à solliciter les secours de la protection civile et de composer le numéro 14 en précisant la nature du risque, le nombre de victimes et l'adresse exacte pour une prise en charge médicale «rapide».

Mohamed Mendaci