Résidence universitaire de Batna : 18 victimes d’une toxi-infection alimentaire

Pas moins de 18 étudiantes de la résidence universitaire 2.000 lits de Hamla 1 (wilaya de Batna) ont été victimes d’une toxi-infection alimentaire, dans la nuit de samedi à hier, a-t-on appris de la Protection civile et de la direction de la santé. Souffrant de nausées, de vomissements et de maux au ventre, les victimes âgées entre 19 et 28 ans ont été évacuées vers l’établissement public hospitalier de Batna, où elles ont reçu les soins nécessaires, a indiqué la chargée de communication de la direction de la santé, Yasmine Adjroud Toputes, où les victimes ont quitté l’hôpital, à l'exception de deux qui ont été gardées en observation, a-t-elle ajouté, soulignant qu’une enquête a été ouverte. De son côté, le chargé de communication de la Protection civile, le lieutenant Hacene Yahia Cherif, a affirmé que les services de l’unité secondaire, soutenus par les secours de l’unité principale, sont intervenus, hier matin à la résidence 2.000 lits de Hamla 1, pour prendre en charge des étudiantes souffrant de vomissements et de maux de ventre. Les éléments de la Protection civile ont sur place prodigué les premiers secours à 12 étudiantes, avant de les évacuer vers l’EPH de Batna.