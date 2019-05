Bac blanc : Les sujets, abordables

Les épreuves du baccalauréat blanc, au titre de l’année 2019, ont débuté, hier, à travers toutes les wilayas du pays. Cet examen, qui devrait durer de 3 à 5 jours, selon les filières, va permettre aux candidats de se préparer l’épreuve finale.

Les candidats accostés aux abords des lycées d’Alger- Centre ont estimé que les sujets étaient plus ou moins faciles. Wael, 18 ans, a estimé que les épreuves du bac blanc sont, avant tout, l’occasion de tester ses capacités et de se préparer psychologiquement au vrai baccalauréat, en se mettant dans les conditions réelles. «Cela va me permettre de mieux me préparer pour le vrai bac et de voir où en est mon niveau d’assimilation des cours, réellement», a-t-il dit.

En effet, cette semaine entière d’examens, avec des épreuves qui durent parfois jusqu’à quatre heures, permet aux candidats de s’exercer et de rattraper leurs lacunes. «Certes, réussir ou échouer au bac blanc n’aura pas de conséquences sur l’obtention, en juin prochain, du diplôme mais ca reste malgré tout une belle simulation en prévision de l’épreuve suprême. D’ailleurs grâce à ce test l’essai, ont peut cerner nos erreurs et les corriger. » , nous a déclaré Aya étudiante en terminale scientifique au lycée Zineb Oum Elmasakin à Telemly.

En attendant, et dés la fin de ces épreuves, le personnel chargé de la préparation des sujets des examens du baccalauréat session juin 2019 sera regroupé au centre de mise en quarantaine relevant de l’Office national des examens et concours à Kouba, à partir de ce jeudi 16 mai.

« Cette commission de 140 composée, essentiellement, d’enseignants, d’inspecteurs et fonctionnaires sera tenus isolés de tout contact avec l’extérieur , jusqu’à la fin de la dernière épreuve du baccalauréat , programmé entre le 16 et le 20 juin prochain », a affirmé à cet effet, le directeur général de l’ONEC, M. Mustapha Benzemrane.

En somme, ces personnes n’ont pas le droit d’entrer en contact avec le monde extérieur. D’ailleurs, ils passeront le reste du mois sacré et les fêtes de l’Aïd al-Fitr loin de leurs familles. Avant leur entrée dans le centre en question, les personnes retenues sont fouillées et même passées au peigne fin, pour qu’aucune d’entre elles ne puisse introduire un téléphone portable ou tout autre outil à même d’établir le moindre contact avec le monde extérieur.

Préparation des sujets du Bac : La mise en quarantaine du personnel débutera jeudi

Un personnel de service fera partie du conclave et subit à son tour une fouille réglementaire. Cette équipe se charge de la partie cuisine, restauration et autres. Le dispositif sécuritaire est tellement strict que même le rationnement en produits d’alimentation générale est également soumis à un contrôle rigoureux.

Une équipe médicalisée est également mobilisée pour la circonstance à la différence que tous les soins s’effectuent à l’intérieur du centre.

M. Benzemrane a fait savoir que cet isolement ou la mise en quarantaine de l’ensemble du personnel formant cette commission a pour but d’éviter d’éventuelles fuites de sujets ou autres désagréments qui pourraient perturber le bon déroulement de cet examen décisif, permettant d’ouvrir les portes de l’université après douze années d’enseignement relevant de l’éducation nationale.

Ce responsable a ajouté que les enseignants qui seront isolés pendant plus de 35 jours, travailleront à la préparation de trois sujets pour chaque matière, dont deux de réserve, au cas où il y aurait des fuites. Celui-ci s’est monté rassurant quant au fait que des mesures spéciales ont été prises pour assurer l’intégrité des sujets de toute erreur, de même qu’il a précisé que les sujets des examens nationaux seront puisés du programme scolaire.

Pour sa part, l’opération de retrait des convocations pour de 2,1 millions de candidats qui passeront leurs examens dans près de 18.600 centres a d’ores et déjà commencé.

Pour les candidats aux épreuves de l’enseignement primaire, session 2019, a été, faut-il le rappeler, ouverte jeudi passé. Le retrait des convocations des candidats au baccalauréat et au Brevet d’enseignement moyen (BEM) se fera à partir du mercredi 15 mai via le site électronique de l’Office national des examens et des concours (ONEC): http://cinq.onec.dz.

Il convient de souligner que les examens nationaux débuteront, demain 29 mai, pour le cycle primaire, puis du 9 au 10 juin pour le cycle moyen, tandis que l’examen du baccalauréat aura lieu du 20 au 25 juin.

La correction des examens de fin de cycle primaire est programmée pour la fin juin, et l’affichage des résultats est prévu pour le 16 juin prochain, c’est le 1 juillet pour le BEM, alors que les candidats qui ont passé leur bac doivent patienter jusqu’au 20 juillet, pour connaître les résultats.

Sarah A. Benali Cherif