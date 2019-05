Importation de véhicules d’occasion : Une fois tous les cinq ans

La mesure permettant l’importation des véhicules d’occasion sera remise au goût du jour par les pouvoirs publics au grand bonheur des citoyens qui attendent impatiemment son application pour se permettre d’acquérir un véhicule à un prix abordable.

Le retour à cette option qui est interdite depuis 14 ans, soit depuis l’année 2005, va certainement constituer une grande bouffée d’oxygène pour les citoyens qui veulent acquérir un véhicule de moins de trois années, qui n’a pas beaucoup roulé, qui répond aux normes de l’homologation des services des mines algériens et qui est à sa portée, sans avoir à subir le diktat des constructeurs locaux qui, grâce au monopole, ont pu doubler, sinon tripler les prix des véhicules.

La nouveauté dans cette mesure c’est que l’importation n’est plus réservée uniquement aux personnes détentrices de la licence moudjahidine, puisqu’il est prévu, à travers cette disposition, que tout citoyen aura la possibilité d’importer d’Europe un véhicule une fois tous les cinq ans. Une période durant laquelle le citoyen-importateur ne pourra pas se faire livrer plus d’une voiture. Ce dernier devra cependant payer son véhicule d’occasion à travers un virement bancaire, pour la traçabilité de la transaction entre l’importateur et le vendeur européen.

Les pouvoirs publics étudient également, actuellement, la question de l’application des taxes douanières sur les véhicules d’occasion importés par les citoyens pour qu’ils s’adaptent avec le prix final du véhicule. Ce qui est certain, c’est que si cette nouvelle mesure venait à être appliquée, la marge bénéficiaire des concessionnaires et le taux de vente de leurs modèles seront très certainement revus à la baisse, ce qui ne devrait pas leur plaire particulièrement. D’ailleurs, aucun d’eux ne s’est encore exprimé à ce sujet.

Et justement, comme pour marquer le coup, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a déclaré samedi que l'importation des véhicules d'occasion permettra de «faire pression» sur le marché des véhicules assemblés localement. Un marché dont les prix ont flambé en l’espace de quelques mois et qui connaît une certaine stagnation depuis.

« L'un des objectifs de l'importation des véhicules d'occasion est de faire pression sur les prix des véhicules fabriqués localement. Ce qui va constituer un facteur externe favorisant la baisse des prix, et permettre de donner une chance au citoyen d'acquérir un véhicule selon ses moyens», a ajouté M. Djellab.

Cette déclaration intervient à la suite de la réunion du Conseil du gouvernement tenue jeudi, où les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d'élaborer une «conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d'importer les véhicules d'occasion». Le retour de l'importation des véhicules d'occasion se fera «dans le respect des normes et exigences techniques, environnementales et sécuritaires», a encore souligné M. Djellab.

Dans ce sens, le ministre a expliqué que ce dispositif concernera exclusivement les véhicules de moins de trois ans, mais sans donner plus de détails sur ce dossier «en cours de maturation». La conception en cours d'élaboration par les ministères des Finances et du Commerce inclut également le passage par voie bancaire pour le paiement des véhicules importés ainsi que les tarifs douaniers à fixer pour ce genre de transaction.

« Nous allons étudier tous les aspects, de façon à ne pas altérer le pouvoir d'achat des citoyens afin de créer un marché automobile équilibré en Algérie», a expliqué le ministre. Et d’ajouter que « cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre d'une vision globale sur l'industrie des véhicules, en cours de préparation, qui prendra en charge notamment la problématique de l'assemblage CKD/SKD».

En 2016, les véhicules neufs ont été soumis au système de licences d'importation avant qu'ils ne soient suspendus à l'importation à partir de 2018. Depuis, les véhicules assemblés localement sont les seuls produits neufs disponibles à l'achat sur le marché national.

Mohamed Mendaci