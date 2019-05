Barrages : le taux de remplissage dépasse 77%

Le taux de remplissage des barrages au niveau national a dépassé 77 %, a indiqué hier à Relizane le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, rassurant de la disponibilité de l'eau durant la saison estivale. Dans une déclaration à la presse lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que la plupart des barrages du pays sont pleins, assurant qu'il n’y a pas de déficit concernant les réserves hydriques et que la disponibilité des eaux phréatiques et des puits permet de passer une agréable saison d’été. M. Hamam a fait savoir que son département ministériel a pris, dernièrement, plusieurs mesures en mobilisant des responsables de l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office national d’assainissement, des directeurs des ressources en eaux des wilayas afin de veiller à assurer une alimentation des citoyens en eau potable durant la saison estivale. Cette visite dans la wilaya s’inscrit dans le cadre du suivi du service public en vue de s’ enquérir de la situation de l'alimentation en eau potable (AEP) et prendre connaissance de la réparation des fuites et du problème de facturation forfaitaire dans la perspective de confier la gestion des réseaux d’eau de toutes les communes à l’ADE d’ici 2020. Le ministre a visité le barrage de Gargar, dans la daira de Oued Rhiou, et un réservoir d'une contenance de 10.000 mètres cubes, situé à Sayada (Mostaganem), destiné à alimenter la population de la wilaya de Relizane en eau de mer dessalée, où il a suivi deux exposés sur ces ouvrages.