Agriculture : Redynamiser les projets d'investissements

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a présidé hier une réunion de coordination pour relancer la dynamique d'investissement dans l'agriculture, la pêche et les forêts au profit des jeunes, a indiqué un communiqué de ce ministère. Ont pris part à cette réunion, les représentants du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, du ministère de la Solidarité nationale, et celui du ministère des Ressources en eau, la BADR banque, les cadres centraux du ministère, le directeur général des ressources halieutiques, le directeur général des forêts, les P-dg des groupes agricoles (Givapro, Agrolog) et le directeur général de Bneder. M. Omari a souligné qu'il s'agit d'une première réunion de travail qui sera suivie d'autres rencontres, dont l'objectif est d'arriver à établir une feuille de route intersectorielle dédiée à la redynamisation des projets d'investissements au profit des jeunes, notamment dans les zones rurales et le Sud du pays. Il a ajouté, dans ce sens, qu'il faut réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir des projets d'investissements chez les jeunes, notamment la formation, l'accompagnement technique et le financement, en mobilisant les outils de soutien à l'emploi des jeunes dont les banques, l'Angem et la Cnac. Le ministre a indiqué que des mesures seront prises en coordination avec tous les secteurs concernés pour mieux accompagner les jeunes investisseurs y compris ceux issus de la communauté algérienne établie à l'étranger. Outre la mobilisation des outils de soutien à l'emploi, M. Omari a évoqué la récupération des terres agricoles non exploitées pour les redistribuer aux jeunes, notamment les diplômés. L'accent sera mis sur certaines activités dont la valorisation des produits et sous-produits des forêts, l'aquaculture et la production des produits agricoles de primeurs. Le ministre a rappelé que la nouvelle vision du secteur est de protéger la ressource par la valorisation, l'exemple étant celui des forêts qui offre plusieurs opportunités d'investissements (l'exploitation des plantes médicinales et aromatiques, le liège...). Ces projets visent à donner des chances aux jeunes de créer des entreprises et de l'emploi et à renforcer la sécurité alimentaire du pays.