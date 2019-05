JS Kabylie : Dumas devrait rempiler pour une autre saison

La JSK devrait prolonger son entraîneur, Franck Dumas à l’issue de cette saison. Alors qu’une polémique entre le technicien et son président avait vu le jour récemment, les différends semblent avoir été aplanis depuis et les deux hommes se sont mis d’accord pour renouveler leur collaboration. Il y a quelques semaines, le plus averti des observateurs aurait juré que Franck Dumas quittera son poste à la JSK à la fin de la saison. Critiqué dans les coulisses au début du printemps en raison des mauvais résultats et des choix, des rumeurs faisant état de différends avec la direction qui n’était pas du tout satisfaite de sa gestion. Il s’en était suivi à l’époque des déclarations plus ou moins épiques qui confirmaient le désaccord, notamment de la bouche du président Cherif Mellal qui déclarait qu’il allait s’impliquer davantage dans la vie de l’équipe et qu’il prendrait les choses en main. Des déclarations à l’opposée de celles où il affirmait que Dumas a carte blanche et qu’il avait toute la confiance de la direction. Le manque d’engagement et d’envie affichée par l’équipe à des moments clés de la phase retour étaient derrière la montée au créneau du président de la JSK qui reprochait à son entraîneur dans les coulisses de ne pas vouloir aller jouer le titre alors qu’il lui tendait les bras. Il s’en était d’ailleurs suivi une réunion en interne avec le staff et les joueurs au cours de laquelle la direction a décidé de revoir les objectifs à court terme à la hausse faisant désormais du titre l’enjeu majeur. Un objectif auquel tout le monde adhère. Entre temps, Dumas a eu un entretien franc avec son président pour s’expliquer sur les déclarations de ce dernier où il disait que « si Dumas veut partir, la porte est ouverte ! ». Selon une source sure, Franck Dumas a dit ouvertement à Mellal qu’il souhaiterait prolonger l’aventure la saison prochaine. Une perspective qui ne déplait pas au président kabyle qui prône lui aussi la stabilité. Néanmoins, il va falloir attendre la fin de la saison pour concrétiser l’accord sur le papier. D’ici là, nul n’ignore que beaucoup de choses peuvent se passer. L’issue du championnat peut être déterminante, même si dans l’absolu, la JSK aura réalisé une belle saison même si elle ne termine pas en tête. Amar B.