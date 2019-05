...ÉCHOS DES VERTS D’EUROPE

Ayoub Abdellaoui ne jouera pas la CAN

Cela bouge en ce moment pour nombre de nos joueurs internationaux. A l’approche de la fin de la saison, les pourparlers vont bon train quant aux perspectives des uns et des autres. Ici, les cas de Ayoub Abdellaoui, Youcef Atal, Yacine Brahimi et Islam Slimani sont évoqués.

Le défenseur des Verts Ayoub Abdellaoui qui évolue dans le championnat suisse au FC Sion subira une intervention chirurgicale dans les tous prochains jours, pour soigner une anomalie électrique cardiaque, afin d’éviter qu’elle ne lui cause «une arythmie», a annoncé hier le club suisse, qui n’a par ailleurs pas précisé la date exacte, ni indiqué le lieu de son déroulement. Au fait, il n’y a pas lieu de s’inquiéter sur la santé et sur l’avenir footballistique de l’ex-joueur usmiste du moment qu’il s’agit d'une intervention préventive sans grand danger pour lui. Elle est fortement recommandée pour Abdellaoui, afin d’écarter tout problème ou risque d'arythmie, a tenu à indiquer la direction du FC Sion dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Par ailleurs, la durée d'indisponibilité d'Abdellaoui n'a pas été précisée. Ainsi, on peut d’ores et déjà annoncer le forfait du joueur pour la CAN-2019, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Le FC Sion lui a souhaité d'ores et déjà un prompt rétablissement comme rapporté dans le dite communiqué. Abdellaoui ne poursuivra pas le reste de la saison avec son équipe. Il sera néanmoins apte à reprendre du service après sa convalescence, soit la saison prochaine.

Atal intransférable pour moins de 50 millions d’euros

Auteur d’une saison époustouflante avec l’OGC Nice, l'international algérien Youcef Atal, qui attise la convoitise de nombreux grands clubs européens, est intransférable, a fait savoir le nouveau directeur technique du club niçois, Gilles Grimandi.

Il a souligné à ce propos sur la chaine Canal + : «Pour moi, dans le projet de sa carrière, il faut qu’il soit encore Niçois. Il est intransférable. Certains avancent une offre de 50 Millions d’euros ? On verra quand elle sera là. Pour l’instant, il n’y a pas d’offre de ce montant. Aujourd’hui, il n’y a pas d’offre concrète. C’est bien pour lui de refaire une année sous les couleurs niçoises. Il découvre la Ligue 1». Plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Chelsea et l'Atlético Madrid souhaitent l’intégrer dans leurs effectifs si l’on se réfère à certaines informations rapportées par la presse sportive étrangère. L’OGC Nice tient à garder Youcef Atal pour une saison supplémentaire. Elle n’acceptera de négocier avec les clubs intéressaient par ses services que moyennant un montant de transfert d’au moins 50 millions d’euros comme exprimé par le directeur technique du club.

West Ham, Milan, Marseille et Bétis Séville veulent Brahimi

Un autre joueur de l’EN ne manque pas de sollicitations en ce moment. Il s’agit de l’attaquant du FC Porto, Yacine Brahimi. Auteur d’une saison tout-à-fait réussie et après avoir passé cinq années à Porto, Brahimi a de fortes chances de quitter le championnat portugais pour une nouvelle destination intéressante. Ainsi, de nombreux clubs le pistent, dont le Milan AC, Marseille, West Ham et le Bétis Séville où évolue son coéquipier de la sélection Aïssa Mandi. Comme son contrat expire à la fin du mois de juin et que le joueur exprime le vœu de changer d’air, il aura la latitude de négocier et de choisir la destination qui lui sierra le mieux, en tout point de vue. C’est la piste du Bétis Séville qui fait de son recrutement une priorité qui parait la plus plausible pour Yacine Brahimi.

Come-back de Slimani au Sporting Lisbonne

Ayant vécu l’une de ses pires saisons en tant que joueur professionnel évoluant en Europe sous les couleurs du club turque Fenerbahçe, Islam Slimani qui appartient toujours au club anglais Leicester City est, selon des informations concordantes, sur le point de retourner à son ancien club, le Sporting Lisbonne.

Les pourparlers entre les deux clubs sont en bonnes voie. Ayant effectué l’une de ses plus belles saisons dans sa carrière sous les couleurs du club lisboète, le buteur des Verts, qui a malheureusement pour lui perdu sa place en sélection, en raison de sa saison terne, s’est montré très ravi à l’idée de rejouer sous les couleurs du Sporting. Son transfert au Sporting où il espère retrouver son meilleur niveau est donc imminent.

Mohamed-Amine Azzouz