Foot à cinq « Red Bull NEYMAR JR 5 » : L’équipe « Santos » de Tizi Ouzou, qualifiée au tournoi final au Brésil

Pour la deuxième année consécutive, l’Algérie sera représentée au tournoi de football «Red Bull NeymarJr's Five», prévue le 14 juillet prochain, au Brésil. Et comme en 2018, c’est l’équipe «Santos» de Tizi-Ouzou qui défendra les couleurs nationales et aura la possibilité d’affronter la star brésilienne de PSG, Neymar, le parrain de cette compétition. L’équipe algérienne est parvenue en effet à faire un parcours sans faute durant les éliminations marquées par la participation de 777 teams. La chance a été donnée aux jeunes algériens et aux étudiants et les qualifications ont eu lieu dans trois wilayas (Alger, Tipasa et Blida) et deux universités (Tipasa et Blida) et le tournoi final s’est déroulé au stade de Staoueli (Alger), récemment, en présence de huit équipes, qui ont pu se hisser à ce stade de la compétition.

Le cinq de «Santos» de Tizi-Ouzou est composée de Mohamed Iraissene, Juba Chirani, Sofiane Ferhah, Hadjou Bouab, Lamrous Nazim et deux autres remplaçants. «NeymarJr's Five» est, pour information, est un tournoi de football à cinq qui réunit des joueurs âgés entre 16 et 25 ans des quatre coins du monde pour célébrer leur passion commune, à savoir le football. C’est une compétition technique, rapide et ludique. En 2018, plus de 100.000 joueurs originaires de 62 pays ont bataillé pour décrocher le titre de Champion du Monde et le dernier mot est revenu au Mexique. En Algérie, plus de 5 000 jeunes algériens ont participé à ce tournoi dans l’espoir d’affronter Neymar dans un duel 5 contre 5 avec ses amis, un « rêve » pour beaucoup de personne.

L’édition 2019 du Red Bull NeymarJr’s Five devra battre tous les records dans la mesure où l’on s’attend à la participation de plus de 65 pays. Les participants auront un objectif commun, en l’occurrence franchir les étapes, atteindre la finale nationale et décrocher un ticket pour la Finale Mondiale, qui sera organisée pour la troisième fois à «l’Instituto Projeto Neymar Jr» à Praia Grande, au Brésil. Les règles du jeu sont simples. Chaque match dure 10 minutes. Il n’y a pas de gardien, et dès qu’une équipe marque, l’équipe adverse perd un joueur.

« Il faut tous les mettre hors-jeu! Cette année, le tournoi est ouvert à des équipes de cinq à sept joueurs âgés de 16 à 25 ans. Dans chaque équipe, deux joueurs âgés de plus de 25 ans peuvent participer. Dans de nombreux pays, de plus en plus de joueurs ont la chance de pratiquer ce sport magnifique, et je suis fier d’annoncer qu’une compétition féminine sera également organisée cette année », a commenté à cette occasion le footballeur brésilien.

