Ligue 1 (27e journée) : le NAHD accroché par l’ES Sétif 0-0

Le NA Husseïn-Dey et l’ES Sétif ont fait match nul (0-0), en ouverture de la 27e journée du championnat de Ligue 1 de football, hier au stade du 20-Août 1955 (Alger). À l’issue de cette rencontre, le NAHD rejoint le CS Constantine à la 7e place, avec un total de 36 points, alors que les Sétifiens se hissent à la 4e place en compagnie du MC Alger avec 39 unités, en attendant le déroulement des autres matchs prévus en nocturne (22h30). À quatre journées du tomber de rideau, la course au titre de champion s’annonce intense entre le trio de tête : USM Alger (46 pts), Paradou AC (45 pts) et JS Kabylie (43 pts). Les Usmistes tenteront, après cinq matchs d’affilée sans succès, de renouer avec la victoire face à l’Olympique Médéa, alors que Paradou effectuera un périlleux déplacement à Béjaïa, où il devra affronter l’avant-dernier, le MOB. La JSK, quant à elle, rendra visite au CS Constantine (7e), qu’elle affrontera dans un match à huis clos.