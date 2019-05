Aïn Defla : Destruction d’une casemate

Dans le cadre d’une opération dans la zone de Oued El K'sab, wilaya de Aïn Defla (1ère Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 10 mai, une casemate, une bombe artisanale, ainsi que des vivres. D’autres détachements ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), un contrebandier et neuf orpailleurs et saisi divers matériels. D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à El-Kala (5e RM), une tentative d'émigration clandestine de dix-huit personnes, tandis que vingt-deux immigrants clandestins ont été interceptés à In Salah (6e RM).

Deux terroristes abattus à Dellys

Deux dangereux terroristes ont été abattus près de Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, par un détachement de l’ANP qui a récupéré un pistolet mitrailleur, deux chargeurs et une grenade. Un autre détachement a appréhendé, près de Laadjiba, wilaya de Bouira/1ère RM, un narcotrafiquant en possession de 20.000 comprimés psychotropes.