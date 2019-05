65e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu : La force du patriotisme du peuple vietnamien

Il y a 65 ans, dans le champ de Muong Thanh, au milieu des montagnes et des forêts du Nord-Ouest, le peuple et les forces armées vietnamiens, sous la direction du parti dirigé par le Président Hô Chi Minh, ont mené la bataille stratégique de Diên Biên Phu.

Après 56 jours de combats acharnés, vaillants et ingénieux, l'après-midi du 7 mai 1954, le peuple et les forces armées vietnamiens ont neutralisé le dernier effort des forces françaises et ont remporté la victoire de Diên Biên Phu, qui « a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde ». Cette victoire a mis fin à la guerre de résistance contre la colonisation française, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la lutte du peuple vietnamien pour la construction et la défense nationales.

La victoire de Diên Biên Phu est le sommet de l'art de la guerre vietnamien. Ensemble avec Bach Dang, Chi Lang et Dông Da, la victoire de Diên Biên Phu est restée dans l'histoire nationale comme une épopée de grand héroïsme avec de brillants exemples de courage, affirmant la volonté, la capacité et l'intelligence vietnamiennes à l'époque de Hô Chi Minh. Le triomphe à Diên Biên Phu a complètement fait échouer le plan de Navarre, obligeant le gouvernement français à signer les accords de Genève qui marquent la fin de la guerre et rétablissent la paix et l'indépendance des trois pays indochinois. Le Vietnam est devenu un pionnier du mouvement de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

La victoire de Diên Biên Phu a toujours été une source de fierté pour des générations de Vietnamiens et pour tous ceux qui luttent pour leur indépendance et leur liberté dans le monde. Diên Biên Phu était une victoire du patriotisme et de l’indomptabilité du peuple vietnamien, de la politique révolutionnaire d’indépendance nationale du Parti, alignée sur le socialisme et la stratégie de guerre globale et à long terme du peuple.

C’est aussi le résultat de la grande unité nationale, de la mise à profit de forces internes et de l’assistance de la communauté internationale ainsi que de l'alliance de combat fidèle entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Poursuivant la tradition héroïque, la détermination à se battre jusqu'à la victoire finale, et s'appuyant sur la précieuse expérience de la victoire de Diên Biên Phu, le peuple et les forces armées vietnamiens, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, ont surmonté toutes les difficultés pour gagner la guerre de résistance contre les États-Unis, réunifier le pays et faire entrer la nation dans une ère d’indépendance, de liberté et de socialisme. Après plus de 30 ans de mise en œuvre de la politique du Renouveau (Dôi Moi) du Parti, avec les efforts de l'ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, le Vietnam a enregistré des résultats significatifs dans presque tous les aspects socioéconomiques, de sécurité et de défense, et de relations extérieures. 65 ans ont passé, mais la grande ampleur et la signification historique de la victoire de Diên Biên Phu restent un grand encouragement pour le peuple vietnamien sur la voie de la rénovation nationale.