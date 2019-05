Importation de véhicules d’occasion : faire pression sur les prix du neuf

Le retour, projeté par le gouvernement, de l'importation des véhicules d'occasion, permettra de «faire pression» sur le marché des véhicules assemblés localement, a indiqué le ministre du Commerce. «L'un des objectifs de l'importation des véhicules d'occasion (moins de 3 ans, Ndlr) est de faire pression sur les prix des véhicules fabriqués localement. Ça va constituer un facteur externe favorisant la baisse des prix, et permettre de donner une chance au citoyen d'acquérir un véhicule selon ses moyens», a déclaré M. Djellab à la presse, en marge d'une rencontre d'évaluation avec les directeurs de son secteur. Lors d'une réunion du Conseil du gouvernement jeudi dernier, les ministres des Finances et du Commerce ont été chargés d'élaborer une «conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d'importer les véhicules d'occasion».

Le retour de l'importation des véhicules d'occasion se fera «dans le respect des normes et exigences techniques, environnementales et sécuritaires», souligne M. Djellab. Dans ce sens, il a expliqué que ce dispositif concernera exclusivement les véhicules de moins de trois ans, mais sans donner plus de détails sur ce dossier «en cours de maturation».

La conception en cours d'élaboration par les ministère des Finances et du Commerce inclut également le passage par voie bancaire pour le paiement des véhicules importés ainsi que les tarifs douaniers à fixer pour ce genre de transaction. «Nous allons étudier tout les aspects de façon à ne pas altérer le pouvoir d'achat des citoyens afin de créer un marché automobile équilibré en Algérie», a expliqué le ministre. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre d'une «vision globale» sur l'industrie des véhicules, en cours de préparation, qui prendra en charge notamment la problématique de l'assemblage CKD/SKD. En effet, la facture d'importation des collections CKD destinées à l'industrie de montage des véhicules touristiques a atteint près de 3 milliards de dollars en 2018 contre 1,67 milliard de dollars en 2017, selon les chiffres des Douanes algériennes. L'importation des véhicules d'occasion de moins de 3 ans est interdite en vertu de la loi de finances complémentaire pour 2005. En 2016, les véhicules neufs ont été soumis au système de licences d'importation avant qu'ils soient suspendus à l'importation à partir de 2018. Depuis, les véhicules assemblés localement sont les seuls produits neufs disponibles à l'achat sur le marché national.

Interdiction de sortie des agents de contrôle sans protection et sans moyens

Le ministre du Commerce a aussi adressé une instruction à tous les directeurs de son département portant interdiction de sortie de tout agent de contrôle sur le terrain sans protection et sans moyens nécessaires. «L'agent de contrôle doit exercer son travail dans de bonnes conditions et ne peut sortir pour accomplir sa mission sur le terrain sans protection et sans moyens nécessaires», a déclaré M. Djellab. Dans ce cadre, le ministre a recommandé à tous les directeurs de wilayas de dresser un bilan détaillé sur les moyens de travail disponibles au niveau des inspections et de proposer les moyens nécessaires pour améliorer les conditions de travail. M. Djellab a également appelé les directeurs de wilayas à ouvrir les portes du dialogue avec les agents et à noter leurs préoccupations quotidiennes pour leur prise en charge.

« Les agents de contrôle sont les enfants du secteur. »

Chaque directeur de wilaya doit tenir des réunions avec les travailleurs pour s'enquérir de leurs problèmes», a-t-il dit. Outre la prise en charge du problème de protection, les mesures d'application ont été lancées pour bénéficier des revenus des amendes au titre du Fonds de revenus complémentaire (FRC). Le ministre a fait savoir que la première séance de travail du groupe mixte regroupant les représentants des ministères du Commerce, de la justice et des Finances est prévue aujourd’hui pour discuter de la mise en application de cette décision.

Les agents de contrôle avaient observé, les 8 et 9 mai en cours, une grève à l'appel du Syndicat national des travailleurs du secteur du commerce (SNTC) pour réclamer l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Le SNTC a décidé de suspendre cette grève, jugée illégale par le tribunal administratif d'Alger, dans le cadre du «respect de la décision de justice» et de «la préservation de l'intérêt général des travailleurs», et compte faire valoir le droit d'appel de cette décision.