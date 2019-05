Lutte contre les spéculateurs : Début des poursuites judicIaires

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé, hier à Alger, le début des poursuites judiciaires contre les opérateurs économiques qui ont refusé le déstockage des légumes de large consommation.

«Dans le cadre des dispositions visant la régulation du marché durant le mois de Ramadhan, des inspections ont été opérées au niveau des dépôts des produits agricoles à travers les différentes régions du pays en vue de procéder à leur déstockage et contribuer ainsi à la baisse des prix», a indiqué le ministre lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux et les directeurs de wilayas de son secteur.

Suite à ces opérations, certains opérateurs ayant constitué d'importantes stocks de produits et refusé de les déstocker pour des fins de spéculation, les services du Commerce ont saisi la justice afin de prendre les mesure qui s'imposent à leur encontre, a fait savoir le ministre. A titre d'exemple, 15 opérations de déstockage de produits agricoles ont été effectuées à Alger la semaine dernière, a ajouté M. Djellab. Dans ce contexte, le ministre a annoncé la mise en place d'équipes mixtes, regroupant des agents des ministère du Commerce et de l'Agriculture, en vue de faire le point sur les produits récoltés à des fins de spéculation.

Il s'agit d'un contrôle sur terrain des champs agricoles en vue de lutter contre une autre forme de spéculation, à savoir l'ajournement de la cueillette des récoltes en vue d'engendrer une pénurie sur le marché, et par conséquent une hausse des prix, a précisé le ministre.

Abordant l'évaluation de l'application des prix de référence, M. Djellab a évoqué des différences d'une wilaya à une autre dans l'application de ces prix, qui concernent essentiellement les légumes de large consommation (pomme de terre, tomates, oignon, ail, carotte, courgette, salade) outre la banane et les viandes importées, congelée ou surgelées. Globalement, il a été constaté que les prix de référence n'ont pas été respectés comme il se doit, notamment pour les viandes rouges et les tomates dont les prix ont poursuivi leur hausse durant la première semaine du Ramadhan, d'où la nécessité de l'intensification du contrôle des stocks et d'une meilleure maitrise des marchés de gros, a-t-il estimé. Néanmoins, le ministre s'est dit optimiste quant à une baisse des prix dans les prochains jours, et ce, en raison de la hausse des températures qui n'est pas favorable au maintien des récoltes sur pied et à la reprise du travail par les agents de contrôle qui avaient observé un mouvement de grève, durant les premiers jours du Ramadhan.

Subvention du transport pour faire baisser les prix des légumes dans les régions du Sud

Concernant la hausse des prix des légumes dans les wilayas de l'extrême Sud, M. Djellab a fait part de la disponibilité de son département à subventionner le transport des produits agricoles de base pour faire baisser les prix, en sus de la création de marchés itinérants en collaboration avec les walis.

Pour ce qui est du signalement des infractions enregistrées en matière de prix, le ministère du Commerce en a reçu un nombre important émanant de citoyens et d'associations de protection du consommateur, de manière directe ou via l'application destinée à cet effet. A ce propos, le ministre a appelé les directeurs de son secteur à répondre «rapidement et efficacement» à toutes les demandes d'interventions formulées par les citoyens.

«Beaucoup de signalements reçus, notamment de la part d'associations, sont restés sans suite. Il y va de notre crédibilité, car le signalement témoigne de la confiance placée en nous par le citoyen et nous ne devons pas le décevoir», a déclaré M. Djellab à l'adresse des cadres de son ministère. Par ailleurs, il a été décidé la création d'une cellule de veille au niveau de toutes les directions du Commerce de wilaya pour le suivi et l'analyse des prix, l'élaboration de rapports et l'envoi de bilans hebdomadaires aux autorités centrales.

S'agissant des marchés de proximité prévus pour le mois sacré, le ministre a indiqué que le programme a été concrétisé à hauteur de 75 à 80% et que le travail se poursuivi pour le lancement des marchés restant en collaboration avec les walis.

Le programme de mise en place de nouveaux espaces commerciaux durant le Ramadhan tend à créer 530 marchés de proximité consacrés à la vente des fruits et légumes au niveau des différents quartiers et agglomérations en vue de répondre aux besoins des citoyens. Le maintien de ces structures après le Ramadhan s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la spéculation et visant à insérer les jeunes activant dans le commerce parallèle dans le circuit légal.

Les camionnettes destinées à la vente des légumes peuvent s'adonner à cette activité, à condition d'obtenir une autorisation au niveau de la commune, a précisé le ministre. La réunion du ministre du Commerce avec les directeurs centraux et de wilaya vise à effectuer une évaluation précise de l'application du plan d'approvisionnement pour le mois sacré, basé essentiellement sur l'élaboration de prix référentiels des produits agricoles de large consommation et la création de nouveaux marchés, en sus des opérations de déstockage et de l'intensification du contrôle commercial.

Des décisions de nature à améliorer l'application de ce plan d'approvisionnement en vue de préserver le pouvoir d'achat du citoyen devraient sanctionner cette réunion.