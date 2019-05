la Fédération de protection des consommateurs, à notre Forum : « Le dispositif spécial ramadhan n’a pas donné les résultats escomptés »

En dépit du fait que le ministère du Commerce ait rassuré sur la disponibilité et le plafonnement des prix de certains produits de large consommation, le marché continue d’imposer sa loi, en cette première semaine de Ramadhan.

La hausse des prix et la spéculation font rage, et les prix de référence appliqués sur certains produits sont loin d’être respectés. Pour comprendre pourquoi les mesures prises pour maintenir les mercuriales à un niveau raisonnable sont piétinées, notre Forum a reçu, hier, le président de la Fédération nationale des consommateurs, M. Hariz Zaki, qui nous a fait un premier bilan de ce dispositif spécial Ramadhan.

De prime abord, M. Hariz incombera les raisons de cet échec à la précipitation avec laquelle ces mesures ont été élaborées et mises en application. «On ne prépare pas un mois de grande consommation comme le mois de Ramadhan en deux ou trois mois, pour qu’un dispositif pareil puisse donner les effets et résultats escomptés, il lui faut une assise, un cadre juridique. Or, ces deux facteurs sont inexistants», dit notre invité.

Le président de la Fédération de protection des consommateurs, qui englobe près de 35 associations, estime à cet effet que «les fruits et légumes de large consommation ont connu, au cours de ces premiers jours de Ramadhan, une hausse allant de 15 a 20% par rapport aux prix de référence fixés par le ministère du Commerce. Ces derniers n’ont pas été respectés dans près de 90% des espaces de vente».

Retour sur les raisons de l’échec du nouveau dispositif

M. Hariz affirme que la mise en garde du ministère du Commerce n’a pas eu d’impact, pour la simple raison que la majorité des commerçants ne sont pas assez représentés et ne se reconnaissent pas dans le partenaire ayant négocié ces mesures avec la tutelle, à savoir l’UGCAA. D’un autre côté, notre invité estime que «ce dispositif était voué à l’échec dès le début», car les conditions et l’assise sur laquelle devait se baser cette politique sont inexistantes. Il cite, par exemple, le nombre très réduit des marchés de proximité qui ne peuvent répondre aux besoins de 42 millions d’Algériens. «Il est impossible de maîtriser le système de l’offre et de la demande quand on ne dispose que de 866 marchés au niveau national», dit M. Hariz, qui révélera que «seulement 5% de notre production globale atterrit au niveau des espaces de grande distribution, le reste partant dans le secteur de l’informel. La raison étant un manque flagrant de marchés».

M. Hariz pointera aussi un doigt accusateur aux collectivités locales qui n’ont pas joué le jeu en matière de mise en place des marchés dits «parisiens», qui auraient pu atténuer la pression sur les marchés existants.

L’autre point négatif qui a grandement contribué à l’échec de ce dispositif, c’est la grève observée depuis le début de Ramadhan par les agents de contrôle, absents du terrain. Pour ce qui est des opérations de déstockage de certains produits, promises par le ministère du Commerce, notre invité estime que «ces opérations n’ont pas eté faites à temps», et que la «tutelle a réagi beaucoup trop tard concernant ce point précis» et que «certains produits sujets à pression sont encore stockés une semaine après le début de Ramadhan, à l’exemple de la pomme, introuvable actuellement sur le marché».

323 kg de produits d’alimentation générale, 114 kg de légumes, 23 kg de viandes rouge et blanche consommés au cours de ce mois

Le vice-président de la Fédération de protection des consommateurs, M. Abidi, relèvera, chiffres a l’appui, la surconsommation des familles algérienne pendant le mois de Ramadhan. Ainsi, une famille de 5 personnes dépensera près de 75.000 DA pendant ce mois, contre 36.000 DA pour les autres mois de l’année. M Abidi révélera que les Algériens consomment, au mois de Ramadhan, 323 kg de produits d’alimentation générale, 114 kg de légumes, 23 kg de viandes rouge et blanche et 7 litres de boissons gazeuses, ce qui reste énorme par rapport aux autres mois de l’année. «Ceci entraînera forcément un grand gaspillage, à l’exemple du pain qui atteint les 10 millions de baguettes jetées au cours de ce mois», dit-il, regrettant que même à des prix exorbitants en ce mois de piété, devenu, hélas, celui de toutes les tentations, il y des dépenses superflues et du gaspillage.

Au cours de la rencontre, des représentants de la fédération au niveau de plusieurs régions du pays ont exposé à leur tour les difficultés rencontrées par les consommateurs pour pouvoir boucler leur mois au cours de Ramadhan. Le représentant de la région d’Adrar évoquera les problèmes de transport, notamment celui des fruits et légumes du Nord au Sud, ce qui augmente forcément leurs prix. Le représentant de Béjaïa dira pour sa part que la politique du ministère du Commerce n’est pas basée sur une planification à long terme, et qu’il était impossible à la tutelle de maîtriser les prix dans un système de liberté des prix.

Farida Larbi