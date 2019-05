Marches populaires : Les Algériens persistent et signent

Avec toujours le même mot d’ordre d’un changement radical du système, adressé à ceux qui les représentent, les Algériens ont répondu, vendredi dernier, aux appels lancés sur les réseaux sociaux, en sortant dans les rues bravant la chaleur éreintante et la soif du jeûne, pour faire taire ceux qui misaient sur l’essoufflement de la mobilisation populaire.

En ce premier vendredi de ramadan, et 12e vendredi des manifestations la mobilisation semblait forte, en dépit des nouvelles circonstances liées à l’épreuve de jeûne et malgré la soif, la faim et la fatigue, le message est demeuré le même «Partez tous !».

«Le séisme» des arrestations de ces dernières semaines qui visent à démanteler les acteurs impliqués dans les affaires de corruption des réseaux de l’oligarchie qui florissaient au sein d’un système de gouvernance vétuste qui a «toléré» les pratiques mafieuses de corruption n’a pas eu l’heur de déplaire aux Algériens, qui, cependant, «réclament plus !»

Le ramadan n’a pas calmé les ardeurs et la mise à jour des slogans, les manifestants refusent de voir les prochaines présidentielles organisée par «les structures et personnalités héritées d’un système honni».

Ce qui est notable dans la mobilisation populaire est que nous assistons à l’émergence d’une conscience politique nationale qui a étonné plus d’un et qui pousse les plus sceptiques à saluer le caractère pacifique des manifestations et le courage du peuple algérien qui «refuse de succomber à la provocation et à la violence». «Les Algériens ont compris que la violence ne mène à rien et ne produit pas de bons effets», observe un analyste.

Les Algériens sont conscients, également de tous les pièges tendus pour étouffer le mouvement, par leur solidarité, ils ont pu repousser les discours fatalistes des médias audiovisuels ‘‘offshores’’ prêchant la haine pour semer la discorde. La culture et la maturité politique prouvent également que le peuple algérien est l’espoir du monde arabe «de par sa conscience politique il montre la voie aux autres pour corriger les manquements de la vague du printemps arabe», analyse Francis Ghilès, chercheur affilié au Centre de relations internationales à Barcelone (CIDOB).

«La révolution populaire en marche» est aujourd’hui admirée partout. Les leçons de civisme de patriotisme, de nationalisme et de maturité donnés en exemple chaque vendredi au monde entier est ce qui fait découvrir le vrai visage des Algériens «ce peuple méconnu, mais valeureux». Le message du peuple algérien est des plus clairs «le départ définitif de tous les symboles du régime», et au-delà «le changement radical».Toujours selon le même analyste, «les Algériens veulent opérer un changement très profond et non pas renverser le régime car cela revient à dire que les Algérien sont contre l’armée, or celle-ci est appelée à jouer le rôle que lui confère la Constitution à savoir «la préservation du caractère pacifique des manifestations, et le respect des institutions de la République». La grande question qui est la transition ne se pose plus, la problématique qui reste à trouver est «L’ingénierie de la transition, comment va-t-elle se faire ?»

Tahar Kaïdi