Maintien de la présidentielle : La juste solution

Depuis sa désignation en tant que chef de l’Etat en vertu de l’article 102 de la Constitution, Abdelkader Bensalah qui remplace le président Bouteflika démissionnaire, pour une durée de 90 jours ,n’a eu de cesse à réaffirmer son attachement à la feuille de route strictement dictée par la Loi fondamentale.

Il est donc question, autrement dit, d’aller vers la tenue d’une élection présidentielle dans le respect absolu des échéances constitutionnelles. C’est là, d’ailleurs ,le côté substantiel de la mission que M. Bensalah doit réussir afin d’éviter au pays de tomber dans le piège du vide constitutionnel, synonyme d’un véritable saut dans l’inconnu pour le pays. La tenue d’une élection présidentielle où seront réunies toutes les conditions d’intégrité et de crédibilité pour son organisation, c’est sans doute aussi ce que l’institution militaire désigne, dans l’éditorial du dernier numéro d’El-Djeich, en termes de solutions «disponibles et possibles». Pour sa part, le chef de l’Etat vient d’apporter un gage supplémentaire, réaffirmant lors de l’audience qu’il a accordée jeudi au Premier ministre, le respect des principes de «transparence, de régularité et d’objectivité» dans le cadre de l’organisation de la présidentielle. Par la même occasion, il a assuré que les canaux de dialogue et de concertation avec les parties concernées par la présidentielle demeurent ouverts. Bien évidemment, le même rendez-vous des urnes ne pourrait se tenir sans la mise sur pied d’une commission indépendante devant se charger du contrôle et de l’organisation. En la matière, la bonne pratique démocratique recommande que la composante de cette commission soit désignée de manière consensuelle. Toutefois, un tel objectif ne pourrait être consacré sans le dialogue qui tarde à se faire jour entre le chef de l’Etat et les différents représentants de la classe politique. L’on garde toujours en mémoire l’échec des consultations engagées le 22 avril dernier sur invitation du chef de l’Etat. Pour autant, M. Bensalah reste attachéau dialogue, seule voie à même de garantir une sortie de crise pacifique, a-t-il d’ailleurs souligné dans son discours du 5 mai dernier. Néanmoins, si les partis politiques s’obstinent à ne pas aller au dialogue avec les représentants de l’Etat sous prétexte que le peuple veut leur départ, il se trouve qu’il en est parmi eux qui œuvrent pour une autre forme de «transition calquée à leur mesure » pour reprendre cette dénonciation forte de sens dont a fait part de dernier numéro d’El-Djeich. Il est donc dans le microcosme politique, certaines parties qui profitent du mouvement de manifestations pacifiques pour tenter de faire passer des agendas douteux et dont les conséquences peuvent être insurmontables pour le pays. Ces mêmes parties que seule intéresse la voie de l’anarchie et de la confusion ne veulent surtout pas que la crise actuelle que vit le pays soit résolue dans un cadre constitutionnel et légal. Pis, ils appellent au vide constitutionnel et attendent de voir le Chef de l’Etat stopper le processus de la présidentielle du 4 juillet pour faire valoir leurs plans de transition aléatoires.

Karim Aoudia