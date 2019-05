Renouvellement des bourses d’études 2019/2020 : L’opération lancée

Les étudiants boursiers se trouvant à l’étranger sont tenus désormais d’envoyer, à chaque fin de semestre, le dossier de suivi au ministère de l’Enseignement supérieur algérien, par le biais des représentations diplomatiques se trouvant au niveau des pays d’accueil, et ce, pour vérification.

Les nouvelles modalités et conditions de renouvellement des bourses d’études concernant les étudiants en formation résidentielle à l’étranger, au titre de l’année universitaire 2019/2020, ont été rendues publiques hier, par les services du ministère de l’Enseignement supérieur.

Ainsi, tout étudiant désireux de poursuivre ses études supérieures à l’étranger pourra connaître l’ensemble des démarches à faire dans ce cadre. La correspondance adressée aux directeurs des conférences régionales des universités du Centre, Est et Ouest détaille les conditions de renouvellement de bourses, notant d’emblée que le renouvellement (attestation de bourse et titre de passage) est accordé aux étudiants n’ayant pas épuisé la durée réglementaire de prise en charge initialement programmée et justifiant d’une progression pédagogique et scientifique régulière.

L’opération sera assurée par les services compétents du M.E.S.R.S et par le comité d’experts scientifique de la commission nationale de la formation à l’étranger et s’effectuera en trois phases.

La première étape concerne les documents à fournir pour justifier le suivi du cursus universitaire choisi par le boursier. A cet effet, l’ensemble des étudiants concernés sont tenus de faire parvenir au ministère, par le biais des représentations diplomatiques algériennes à l’étranger, les documents nécessaires suivants : le relevé de notes comportant le cachet de l’établissement universitaire d’accueil, la fiche de suivi dûment visée par l’établissement d’accueil et le poste consulaire.

La 2e phase, quant à elle, concerne l’évaluation scientifique de la recherche. L’opération de renouvellement, pour cette année, sera effectuée par l’expert scientifique de la commission nationale de la formation à l’étranger. Chaque étudiant boursier sera auditionné par un jury d’experts scientifiques, tandis que le doctorant est tenu, lui, de présenter une synthèse de la recherche effectuée ainsi que sa progression scientifique.

Dépôt et renouvellement des dossiers : du 26 août au 3 septembre

Enfin, la dernière procédure porte sur le retrait des documents de renouvellement. L’on apprendra dans ce contexte que les documents de renouvellement de bourse sont remis par les services du ministère aux étudiants boursiers ayant obtenu un avis favorable après audition par les experts scientifiques.

La même source précise que les étudiants qui seront retenus pour raison de stage durant cette période doivent faire parvenir, dans les délais requis, le relevé de notes et la fiche de suivi ainsi qu’un document justifiant leur absence via les postes consulaires. De leur côté, les experts scientifiques procéderont, en aval, à l’expertise des documents remis, et à la consultation de leurs promoteurs.

L’opération de renouvellement des dossiers de tous les boursiers se déroulera au niveau de la faculté des sciences de l’information et de la communication, université d’Alger 3. La période retenue pour cette opération va se dérouler du lundi 26 août au mardi 3 septembre de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Il y a lieu de souligner qu’aucune demande de prolongement de la durée de la formation ne sera acceptée. Les boursiers sont tenus de prendre toutes les dispositions pour achever leur formation dans la limite de la durée de prise en charge initialement programmée.

Des sanctions seront prises à l’encontre des étudiants qui ne reviennent pas en Algérie, après la fin de la durée de formation à l’étranger, a averti le ministère.

Par ailleurs, la tutelle tient à préciser que la reconduction de la bourse n’est pas automatique. Celle-ci est impérativement conditionnée par les résultats pédagogiques et scientifiques obtenus et par la présence du boursier à l’opération de renouvellement de la bourse.

Sarah A. Benali Cherif