Surcharge des classes : atténuer le phénomène à la prochaine rentrée

M. Abdelhakim Belabed, qui répondait à une question orale posée par un membre de l’Assemblée populaire nationale (APN), a précisé dans ce cadre que le taux national de surcharge est de 5,46%.

Evoquant ensuite les régions touchées par ce problème, le ministre citera les wilayas de Blida, Boumerdès, Alger (Est et Ouest) et Tipasa. Cela dit, M. Belabed tient à assurer que la situation enregistrée actuellement sera atténuée un tant soit peu, à partir de la prochaine rentrée scolaire, et ce, à la faveur de la réception des nouvelles infrastructures attendues.

Il s’agit en fait de pas moins de 264 écoles élémentaires, de 267 cantines scolaires, 137 établissements d’enseignement moyen et 96 lycées. Ces infrastructures s’inscrivent dans un programme national qui est en cours de parachèvement et qui compte 1.250 primaires, 3.721 nouvelles classes, 481 CEM et 336 lycées.

Poursuivant ses propos, le ministre imputera cette situation de surcharge des classes à plusieurs facteurs, parmi lesquels figure, en premier lieu, et en grande partie, « le gel des projets éducatifs durant la période entre 2015 et 2017 ». Un gel dû aux difficultés financières qu’avait alors connues le pays avec la chute drastique des prix de pétrole ». M. Belabed notera dans ce même contexte que la surcharge est due, aussi, au déficit du parc immobilier dans certaines wilayas, au moment où les assiettes de terrains sont pourtant nécessaires pour l'achèvement des projets de construction des établissements scolaires destinés aux trois paliers de l’enseignement. Il faut dire qu’outre toutes ces causes de surcharge des classes, l’opération de relogement de nombreuses familles dans de nouveaux quartiers a également quelque peu contribué à mettre en évidence certaines faiblesses ressenties dans les régions ayant connu un retard dans la réalisation de projets d’établissements scolaires.

Aussi et pour faire face à cette situation, le ministère de l’Education a préconisé une série de mesures temporaires et d’urgence qui sont à même d’assurer la scolarité à tous les élèves.

Les solutions adoptées ont concerné les classes en préfabriqué auxquelles le secteur a eu recours dans les zones d'Alger Est et d'Alger Ouest, entre autres en raison de la forte affluence de nouveaux élèves, notamment pour le cycle obligatoire.

En effet, et pour pallier cette situation "exceptionnelle et temporaire" de surcharge, il a été procédé à l'installation de 2 à 4 classes "préfabriquées" dans des établissements scolaires ou au niveau d'espaces vacants contigus. Cela dit, il est clair que cette solution ne règlera pas le problème de surcharge des classes de manière définitive, d’où d’ailleurs ce qualificatif de mesures « temporaires » et « d’urgence ». Il y a, d’autre part, l'adoption du système de la double vacation, notamment pour le cycle primaire, et le recours aux structures relevant d’autres secteurs d’activités, relève le ministre.

M. Belabed a ajouté que des solutions urgentes avaient également été prises, notamment en formant un groupe de travail au niveau du ministère de l’Education nationale pour le suivi du phénomène de surcharge des classes à travers les écoles et les wilayas concernées ; un travail qui se fait en étroite collaboration avec les services des 50 directions de l’Education ainsi que les entreprises chargées de la réalisation des projets de construction d’infrastructures scolaires dans l’objectif d’optimiser les solutions à ce grand problème vécu à la fois par les élèves et les enseignants.

Soraya Guemmouri