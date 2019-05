GRAND ANGLE : La lutte continue

Les sahraouis qui ont célébré, ce 10 mai, le 46e anniversaire de la création du front Polisario ont conscience que la lutte pour leur droit à l’autodétermination nécessitera encore de longs sacrifices. Il est certain que le Maroc ne concèdera l’organisation du référendum que contraint et forcé par la pression que la communauté internationale est appelée à maintenir sur Rabat afin de l’amener à se conformer à la légalité internationale. Confortés par les victoires diplomatiques engrangées au double plan continental et international, les sahraouis sont plus décidés que jamais à poursuivre leur combat qui sera victorieux. Il est, en effet, difficile d’imaginer une autre issue tant le cas sahraoui ne souffre d’aucune ambigüité. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole annexée en 1975 par le Maroc. Et c’est sur cette base que la communauté internationale reconnait au peuple sahraoui le droit de décider de son sort par le biais de la tenue d’un référendum d’autodétermination. Mais en dépit de cette clarté et de l’intérêt qu’elle ne cesse de susciter, la cause sahraouie fait toujours face à l’obstination du Maroc de se rendre à cette évidence qu’il n’y a d’autre choix que de se plier à la volonté des sahraouis et de la communauté internationale. Pourtant son acceptation de se rendre aux deux premières tables rondes organisées sous l’égide du nouveau émissaire onusien, M. Horst Kohler, ne peut être interprétée que par le fait que le Maroc est aussi conscient qu’il ne pourra pas éternellement se débiner. Il est vrai aussi que ces deux premières rencontres ont laissé entrevoir tout le fossé qui sépare les positions des deux parties au conflit. Une divergence qui explique aussi pourquoi les progrès réalisés sont lents. Mais l’essentiel étant que les deux parties ont repris contact. «Ce n'est pas et ce ne sera pas facile. Il reste encore beaucoup de travail pour les délégations», avait dit le représentant personnel du SG de l’ONU. il avait aussi tenu à rappeler que «personne ne devrait s'attendre à un résultat rapide, car de nombreuses positions divergent toujours fondamentalement». La troisième table ronde, prévue avant cet été, risque de n’être qu’un jalon de plus dans l’effort diplomatique entrepris en vue de rapprocher les points de vue des deux délégations. Mais les sahraouis qui luttent depuis 46 ans ne sont pas à une année près. Juste que le temps et l’argent perdus auraient été mis à profit pour réaliser d’autres chantiers tant au niveau national que régional.

Nadia K.