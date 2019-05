Nucléaire iranien : Téhéran menace

La décision de l'Iran de suspendre la mise en œuvre de «certains» de «ses engagements» pris dans le cadre de l’accord international sur son programme nucléaire de 2015, en réponse à la dénonciation unilatérale de ce pacte par Washington, a fait grimper la tension dans ses relations avec les pays signataires de l’accord.

Pour résorber cette pression, Moscou a estimé, hier, qu'il est nécessaire de convoquer une réunion de la Commission mixte. «La gravité de la situation appelle à convoquer une réunion de la Commission mixte, comme le stipule l'accord. Les parties de l'accord, y compris l'Iran, pourraient trouver un moyen de normaliser la situation et de conjuguer leurs efforts pour résoudre le problème à travers une feuille de route permettant de garantir la préservation de ce texte qui revêt une importance particulière pour la sécurité régionale et mondiale», a déclaré le ministère russe.

Tout en acceptant avec «compréhension» les mesures annoncées mercredi dernier par Téhéran, un an après le retrait unilatéral des Etats-Unis, Moscou n’a pas manqué de condamner encore une fois «les actions de Washington qui a imposé de manière flagrante et provocante des sanctions unilatérales à l'Iran, en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU».

Moscou a dénoncé également les «pressions économiques et politiques» exercées par les Etats-Unis pour contraindre d'autres Etats à ne pas mettre en application l'accord nucléaire et à faire obstacle à leur coopération économique normale avec l'Iran. Selon la diplomatie russe, «le respect clair et méticuleux des engagements pris par Téhéran dans le cadre de cet accord a été confirmé dans les 14 rapports du directeur général de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) après vérification et inspection en Iran». «Malheureusement, Téhéran n'a pas reçu intégralement les retombées économiques inscrites dans l'accord de 2015», a relevé, cependant, le ministère russe des Affaires étrangères.

Pour rappel, Téhéran a menacé de renoncer à d’autres engagements si les États restés parties à l’accord ne trouvent pas de solution d’ici à 60 jours pour alléger les lourds effets des sanctions américaines visant le pays, notamment dans les secteurs pétrolier et bancaire.

Des annonces qui interviennent dans un climat de tensions exacerbées entre l’Iran et Washington, qui a procédé la semaine dernière à l’envoi de bombardiers B-52 dans le Golfe.

M. T.