L’ENTREFILET : La « Saharienne »

En marge des activités culturelles programmées par la Maison de la Culture de Béchar, à l’occasion du mois de Ramadhan, entre soirées musicales animées par des troupes locales et des conférences présentées par des universitaires, c’est aussi la jeune association «Saharienne», connue sous le slogan de «Ensemble pour une culture et un art érudit » qui occupe la scène culturelle, avec un riche programme qu’elle a concocté à l’occasion de ce mois sacré, à raison de trois jours par semaine, abrité par la vaste cour du Musée du cinéma de Béchar. C’est ainsi que pour cette 3e édition de sa «Gaâda», intitulée «Se souvenir des anciens artistes », cette association a tenu à honorer trois figures, renommées dans la région pour leur parcours artistiques : le chanteur Zighem connu pour son style musical local, souvent imprégné de musique marocaine, Alaoui Abdelkader, pour le châabi et le hawzi et le comédien Benali Ghazal, dont le passage entre les années 2000 et 2003 avec la troupe «Fhama» reste dans les annales de la comédie. Trois artistes qui ont marqué leur passage sur la scène culturelle de la région et au niveau national et qui ont tenu à animer cette première soirée, en compagnie de la troupe musicale «Saharienne» qui les a accompagnés. Une ambiance très conviviale et familiale au cours de laquelle le public aura également eu droit au thé préparé pour la circonstance à l’intérieur de la Kheïma érigée à cette occasion. Il convient de rappeler que cette association prévoit, pour les soirées à venir, la participation de troupes musicales et de danse, à l’exemple de «El Haidousse» de Mougheul, «Zefanate» de Kénadsa, la troupe Diwan «Jawharate El Janoub», des troupes de chants religieux d’Igli, de Béchar ; l’une des soirées sera également consacrée aux talentueux joueurs de la JSS. La «bokala », un jeu plutôt connu chez les familles du Nord, vient d’être récemment intégré dans l’animation des soirées ramadanesques et dédié aux artistes conviés, L’on prévoit aussi de commémorer la Journée de l’enfance à l’occasion de la clôture de toutes les activités de l’association.

Ramdane Bezza