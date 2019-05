Festival culturel Européen en Algérie : Un début haut en couleur

Placée sous le signe du «vivre-ensemble», la 20e édition du Festival culturel européen en Algérie a ouvert ses portes, dans la soirée de vendredi dernier, avec une veillée ramadanesque inouïe à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, et ce avec Djamel Laâroussi qui était accompagné de la chorale afro-algérienne sous la direction du Camerounais Mayam Cyrille.

Le Festival européen, cette incontournable manifestation culturelle à dominance musicale éclectique, se veut avant tout un rendez-vous annuel offrant une opportunité d’échanges, de promotion du dialogue culturel entre l’Algérie et l’UE, ainsi qu’une expression vive de la pluralité et de la diversité culturelle européenne. Le hasard du calendrier, l’événement organisé chaque année en mai, coïncide cette année avec le mois sacré de Ramadan. Cette 20e édition se tiendra donc du 10 au 27 mai à Riadh El Feth et à l’Opéra Boualem Bessaïeh. Une occasion de placer ce festival sous la thématique du «vivre-ensemble». Ainsi, cette dimension diverse et variée sera exhibée par un riche programme de circonstance, une célébration du 20e anniversaire du festival avec des artistes issus des 16 Etats membres de l’UE. La teneur du programme satisfera tous les goûts, jazz, gypsy, fado, folk, pop et d’autres musiques du monde, notamment algérienne. Et d’ailleurs, celui qui a étrenné la soirée inaugurale n’était autre que Djamel Laroussi. Chaleureusement accueilli par les nombreux présents de la prestigieuse salle Boualem Bessaïah, Djamel Laroussi a présenté une quinzaine de ses pièces qu’il a retravaillé avec la chorale afro-algérienne du “Vivre ensemble” composée de pas moins de quatre-vingt voix, dont quinze algériennes, sous la direction du Camerounais, Mayam Cyrille. Dans une fusion culturelle et un brassage musical, Djamal Laaroussi et Mayam Cyrille ont enchanté les mélomanes les incitant à se déhancher et les a conviés à rejoindre les abords de la scène pour danser, mettant ainsi plus d’ambiance. Le La de la soirée a été entamé avec son fameux titre "Zina" en guise de bienvenue aux hôtes de l’Opéra d’Alger. Ce grand guitariste gaucher, multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur qu’on ne présente plus gratte avec excellence les six cordes, enchantant son public durant plus d’une heure et demi, mais aussi en sautant, dansant... Dans la bonne humeur et le professionnalisme qu’il a toujours exigés, Djamel Laaroussi était assisté de sept musiciens dont Smaïl Benhouhou au clavier, Lamine Sadi à la mandole, Hafid Saidi à la basse, Toufik Doukari et Mourad Bouchala aux banjos, ainsi que Hafid Abdelaziz à la batterie et Hamza Zaghouani à la derbouka.

Dans une ambiance électrique, l’artiste, dont les refrains étaient repris en chœur par le public, a entonné entre autres pièces, "Laâfou", "N’ko", "Mazel", "Aho", "Marhaba", "Kifach Hilti", "Daâniya Nadim", "Hasna" et sa fameuse chanson "Etoile filante", esquissant quelques pas de danse au milieu de ses admirateurs. Séduit par cet instant inoubliable, les mélomanes ont cédé au déhanchement devant la scène, donnant du répondant aux artistes par des applaudissements répétés et des youyous nourris. Dans la deuxième partie de cette soirée inaugurale, une pensée chaleureuse a été adressée à travers le titre "Amazing Grace" (Incroyable pardon), chanson dans le genre Gospel, par les quatre-vingt voix de la Chorale du "Vivre ensemble", à voix nues, aux deux étudiants Prosper Ndudzu du Zimbabwé et Assil Betala d’Algérie qui ont perdu la vie au campus universitaire suite à une agression.

Un programme riche et varié

Différents styles de musique, traditionnelle comme le fado, classique et moderne comme le jazz, le folk-rock ou encore la musique du monde, sont au programme de cette 20e édition, durant laquelle l’Italie, la Pologne et la Tchéquie ont choisi de présenter des films et des spectacles de danse. Parmi les concerts programmés pour cette nouvelle édition, on peut citer celui de folk de la troupe Trimona (Kaloyan Doychev Kumanov & Vladimir KanchevVladimirov)de la Bulgarie, de musique du monde avec la Suède (HOF & Guest Youcef Grim) et le Royaume-Uni (trio avec Maya Youssef), celui classique avec l’Allemagne (Arcis Saxophon Quartett œuvres de Bach, Dvorak, Bernstein, Bartok et Gershwin), du fado avec le Portugal (CláudiaLealTraditional), de la pop music avec l’Espagne (45 Cerebros Y 1 Corazón), du jazz avec la Pologne (Jouez votre musique!). Certains artistes sont même venus de Plovdiv en Bulgarie et de Matera en Italie, deux villes, qui ont été élues cette année capitales européennes de la culture, une labellisation visant à mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle européenne. En marge, des spectacles, d’autres animations sont organisées comme le cinéma avec des projections de films à l’Institut français.

À l’affiche le long métrage Yao ou encore le film représentant la République tchèque, Quelque chose d’Alice… Bref, un festival musical et résolument culturel. Le Festival européen est organisé avec le soutien du ministère de la Culture et ses institutions sous tutelle, notamment l’Office Riadh El Feth et l’Opéra d’Alger. Musique, danse et cinéma sont au programme de la 20e édition du Festival culturel européen qui se poursuit jusqu’au 27 mai prochain à la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El Feth à Alger, ainsi qu’à Bejaia, Oran et Tizi Ouzou.

Sihem Oubraham