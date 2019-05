Centres hospitaliers : Des horaires de visite adaptés

En effet, des mesures exceptionnelles ont été prises dans plusieurs établissements hospitaliers pour assurer la permanence des services, notamment dans les premières heures du matin, «afin de garantir les meilleures conditions d’accueil et de prise en charge des malades».

Les horaires de visite pour les malades ont été également ajustés pour permettre aux familles de passer plus de temps avec les personnes hospitalisées En plus des heures de visite habituelles dans l’après midi de 13h à 15h, les familles peuvent à l’occasion de ramadhan rendre visite aussi aux malades après la rupture du jeûne, pour une heure à partir de 21h.

«Ces nouveaux horaires rendront service aux citoyens et permettront aux gestionnaires des structures de santé de proximité et des CHU (centre hospitalo-universitaires) de réguler le flux des visiteurs» assurent les responsables de plusieurs établissements hospitaliers. Le ministère de la santé a instruit également les responsables des établissements hospitaliers quant à la nécessité d’améliorer la qualité des repas servis aux malades durant le mois sacré. A cet effet, les responsables des différentes structures hospitalières sont dans l’obligation de tenir la population informée en permanence de ces nouveaux horaires, selon les instructions émises par le département de Mohamed Miraoui.

Il convient de souligner à cet effet que le ministère de la santé a mis en place un plan d'urgence pour la prise en charge des malades et des problèmes qui se posent au secteur durant la saison estivale et le mois de Ramadhan, et ce en mobilisant 300 médecins pour ces services.

Dans ce contexte, un programme d'urgence a été tracé pour la prise en charge des maladies chroniques, notamment chez les personnes âgées et le renforcement des campagnes de don de sang durant cette période, marquée par les nombreux déplacements des citoyens, la hausse des accidents de la route et les intoxications alimentaires dues à la hausse de la température en ce début de mois de mai.

Par ailleurs, et pour faire respecter les horaires de travail, le ministère de la santé a chargé ses inspecteurs d’effectuer des visites dans les différents hôpitaux afin de veiller au bon fonctionnement et la bonne prise en charge des malades et l’attachement des personnels à respecter les horaires de travail. Dans un autre contexte, et en coordination avec le ministère des affaires religieuses, le ministère de la santé a lancé une campagne pour la collecte de sang durant le mois de ramadhan, aussi bien pour les centres fixes que mobiles.

La campagne de sensibilisation sur la collecte de sang sera renforcée après la rupture du jeûne, et notamment après la prière des Taraouih au cours de laquelle les imams prononcent des prêches sensibilisant la population sur l'importance du don de sang.

En somme, l’importance de la mobilisation des moyens humains et matériels pour assurer le bon fonctionnement des urgences médico-chirurgicales, ainsi que les services obstétrique et gynécologie, témoignent de la volonté de l’administration de réunir les meilleures conditions aux personnes qui se présentent aux services des urgences et assurer le service de façon continue.

Tahar Kaidi