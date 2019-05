Coopération commerciale multilatérale : Guterres pour une revitalisation

L'impératif de revitaliser la coopération commerciale multilatérale pour favoriser un système commercial fondé sur des règles, équitable et non discriminatoire, a été souligné, vendredi dernier, à Genève par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterrès. «Un système commercial, fondé sur des règles équitables et non discriminatoires, est non seulement dans l'intérêt de tous les partenaires commerciaux, mais aussi essentiel pour préserver les intérêts des économies les plus pauvres et les plus vulnérables», a affirmé M. Guterrès, lors d’une session extraordinaire du Conseil général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il a exhorté les membres de l'OMC à œuvrer pour rétablir l’esprit de coopération internationale et «soutenir cette institution unique qui a préservé les relations commerciales internationales au cours des 70 dernières années». La contribution du commerce à la croissance économique et au développement durable est «indéniable», a fait remarquer le secrétaire général de l'ONU, estimant que l'escalade des tensions commerciales au cours de l'année écoulée «menace la croissance du commerce international et le fondement même du système commercial multilatéral fondé sur des règles». «Il convient de souligner que lorsque les tensions commerciales montent, il n'y a pas de gagnant, mais seulement des perdants, en particulier parmi les pays en développement». Il a souligné, dans ce sens, que les efforts de réforme de l'OMC devraient être guidés par les impératifs des objectifs de développement durable des Nations unies. «Si l'on veut que la réforme de l'OMC réponde efficacement à ce défi, elle doit être significative, juste, légitime et durable», a déclaré le Secrétaire général de l'ONU. De son côté, le directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, a mis en avant l'importance de la coopération multilatérale en tant que «force puissante pour le bien, soutenant la croissance économique, le développement, la stabilité et la paix». «Pourtant, à ce moment crucial, le système multilatéral est également confronté à d'énormes défis. La question de l'efficacité de la coopération mondiale dans sa forme actuelle est posée», a-t-il poursuivi. «Les tensions entre les principales économies se reflètent dans cette organisation», a-t-il enchaîné, notant que «nous travaillons d'arrache-pied pour répondre aux préoccupations des membres, résoudre les différends et réduire les tensions de toute urgence».

Le directeur général de l'OMC a relevé, en outre, qu'il est clair que nous avons maintenant une opportunité de renouveler et de renforcer le multilatéralisme commercial pour les années à venir.