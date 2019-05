Coopération algéro-cubaine : identifier les opportunités d’affaires

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise en partenariat avec l'ambassade de Cuba en Algérie une journée d'information sur les opportunités d'affaires à Cuba, 9 juin 2019 à Alger. Cette importante rencontre constituera, sans nul doute, une opportunité idoine aux opérateurs économiques pour découvrir le potentiel du marché cubain pour tous les secteurs économiques ainsi que les perspectives de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises algériennes et cubaines. La coopération entre l’Algérie et Cuba a connu ces dernières années une amélioration constante. La signature en mai 2007 de mémorandum d’entente sur les consultations politiques bilatérales, a permis de renforcer davantage les mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays à tous les niveaux. La 22e session de la commission mixte algéro-cubaine, qui s’est tenue le 20 février dernier, a permis, pour sa part, de réaffirmer l’attachement indéfectible des deux pays à la réalisation de projets de coopération dans plusieurs secteurs.

Aussi, il faut le rappeler, la signature de 4 accords de coopération dans le secteur de la santé en 2018 a confirmé la garde volonté des deux pays de hisser la coopération économique bilatérale au même niveau d'excellence que les relations politiques. Il s’agit entre autres, d’un mémorandum d’entente entre l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et l’Instituto Finlay de Vacunas (IFV) et le second, porte sur la coopération dans le domaine des vaccins combinés. Quant au 3e accord, c’est une lettre d’intention signée entre l’IPA et CENPALAB (spécialisé notamment dans l’élevage des animaux). La signature en 2018 d’un accord portant création du Conseil d’affaires algéro-cubain a constitué également un moyen important pour promouvoir et diversifier la coopération économique entre les deux pays. S’exprimant à cette occasion, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tipasa et membre du Conseil de la Caci, Djallal Si Ramdi Maamer, avait insisté sur la nécessité d’élargir la coopération en dehors des produits pétrochimiques qui constituent l’essentiel du volume des échanges commerciaux ne dépassant pas les 150 millions de dollars. Il a précisé que plus de 900 médecins cubains exercent en Algérie dans des hôpitaux du Sud du pays à savoir Djelfa, Béchar, El Oued et Ouargla.

M. A. Z.