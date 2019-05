Crise politique : Manifeste pour une Algérie nouvelle

BéJAïA

Beaucoup de détermination

Le douzième vendredi de la mobilisation du mouvement populaire pacifique qui revendique le départ du système en place a été marqué pour ce premier vendredi de jeûne du mois béni de Ramadhan avec beaucoup de détermination de demeurer plus que mobilisé jusqu’au départ sans condition du système en place, comme exigé à travers les pancartes brandies par les manifestants à travers les artères de la ville de Béjaïa. «Pouvoir dégage – Système dégage», «Ulach Smah - Ulach Lvote» ( Pas de pardon – Pas de vote). «Makanche Inetikhabat hata rahil el issabate» (Pas d’élection jusqu’au départ de la bande». La foule très compacte, qui s’est ébranlée à 13h30 de l’esplanade de la maison de la Culture à Amriou, a sillonné, malgré la chaleur sous un soleil de plomb, le grand boulevard d’El-Hammadia vers le carrefour Naceria et la rue de la Liberté avec le siège de la wilaya et la place de la Liberté d’expression Saïd-Mekbel, où les manifestants ont l’habitude de marquer une halte pour faire passer leurs revendications en scandant «Klitou Leblad ya serakine (Vous avez pillés le pays, voleurs) et «Djazaïr Hourra democratia». Certes, la mobilisation populaire enregistrée hier dans les rues de Béjaïa, malgré le Ramadhan, démontre incontestablement que le mouvement populaire se porte bien et déterminé a aller de l’avant jusqu’à l’aboutissement des revendications pour le départ du système, le départ du gouvernement en place et la mise en place d’une équipe de transition de gens intègres et honnêtes n’ayant aucun antécédent avec le système en place.

Pour les manifestants, le départ total du système est la seule condition à permettre d’aller vers des solutions meilleures. Brandissant des slogans comme «La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple», les manifestants démontrent leur attachement a une démocratie saine et participative composée des souches sociales et du mouvement citoyen. Ainsi, le système, qui a opté pour perdurer dans la gestion du pays malgré les revendications fortes des Algériens à travers les marches populaires qui exigent son départ sans conditions, n’augure en rien une solution qui réponde aux aspirations du peuple qui s’exprime de plus en plus à travers la rue. Pour Yanis, un des premiers initiateurs de cette marche du vendredi, la solution est dans le camp du pouvoir, en soulignant : «La mobilisation ne fléchira jamais ; au contraire, elle se renforcera davantage tant que l’entêtement du pouvoir avec le maintien de Bensalah et de Bedoui qui dirigent le pays sans la volonté du peuple, car le peuple est la seule source du pouvoir. Nous marcherons toujours jusqu’à ce que nos revendications soient totalement satisfaites. Le mouvement populaire rejette totalement toutes les solutions qui vont à l’encontre des aspirations du peuple. Pas d’élections avec ce système en place. Notre seul mot d’ordre : système dégage !» Ainsi, au douzième vendredi de la mobilisation du mouvement populaire, la solution tarde à être mise en œuvre avec un système qui persiste à rester aux commandes du pouvoir malgré les revendications du peuple qui réclame leur départ pour une solution définitive, à savoir c’est le peuple qui choisira les gens pour le gouverner.