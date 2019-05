Chantiers de logement : Des commissions pour le contrôle de la qualité

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoudi, a annoncé, jeudi à Blida, l'installation de commissions ad hoc pour le contrôle de la qualité des travaux dans tous les chantiers de logement à travers le pays.

Des commissions ad hoc composées de techniciens spécialisés de l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) ont été mise en place pour le contrôle de la qualité des travaux dans les chantiers de logement à travers tout le pays, a déclaré le ministre à la presse, en marge de sa visite d'inspection des projets relevant de son secteur dans la wilaya. Ces commissions inspecteront tous les chantiers de logement et procéderont au contrôle de tout ce qui a trait à la construction, comme ciment, peintures, portes et autres, pour établir, par la suite, des rapports exhaustifs, a fait savoir le ministre qui a prévenu que des mesures «strictes» et des «sanctions» seront prises à l'encontre des contrevenant aux dispositions de qualité. «Nous veillerons au suivi de tous les projets de logement et nous n'épargnerons pas les coupables de triche sur la qualité», a affirmé le ministre qui a appelé «au respect des cahiers de charges».

«La qualité est la responsabilité de tout un chacun, à commencer par l'Entreprise de réalisation, le bureau d'études, ainsi que les responsables chargés du suivi des programmes», a-t-il insisté. Lors de l'inspection des différents projets de logement dans la wilaya, M. Beldjoudi a affirmé que «le citoyen attend de nous des logements de qualité, confortables et dotés de toutes les commodités nécessaires».