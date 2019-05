Signature prochaine d’un mémorandum avec la Serbie : promouvoir le tourisme

Un mémorandum d'entente dans le domaine du Tourisme sera prochainement signé entre l'Algérie et la Serbie, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Lors de l'audience accordée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, à l'ambassadeur de Serbie à Alger, Alexandre Jankovic, les deux parties se sont félicitées des relations et liens historiques profonds unissant les deux pays, exprimant leur fierté des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays dans divers domaines et leur souhait de voir se développer de solides relations de coopération en matière de tourisme et d'artisanat, à travers «la signature d'un projet de mémorandum d'entente dans les plus brefs délais», précise le communiqué. Dans le même contexte, le ministre du Tourisme et l'ambassadeur de Serbie se sont dit prêts à élargir le partenariat mutuel et créer de nouvelles perspectives en vue de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, notamment concernant l'échange d'expériences en matière de tourisme thermal, de promotion et de valorisation du produit touristique thermal et de tourisme forestier et hivernal. Enfin, les deux parties sont convenues de poursuivre les efforts visant le renforcement des relations de coopération en matière de tourisme et d'artisanat, et de travailler de concert pour asseoir un partenariat mutuel au service des intérêts communs des deux pays frères, conclut la source.